Lămâia nu este regina vitaminei C - Alimentele surpriză pline de această vitamină

Organismul omului, spre deosebire de cel al animalelor, nu este capabil să sintetizeze singur vitamina C. De aceea, el își ia doza necesara din alimentație și din suplimente. Vitamina C are efecte pozitive asupra regenerării pielii și țesturilor din tot corpul, prin stimularea producției de colagen. Colagenul este proteina responsabila de întreținerea și refacerea articulațiilor, cartilajelor, ligamentelor, vaselor de sânge și a pielii.

Fructe sau legume care detronează lămâia la cantitatea de vitamina C

Pe primul loc sunt măcesele. Măceșele au o concentrație foarte mare de vitamina C și licopen. După măceșe urmează cătina, cu o concentrație de vitamina C de 10 ori mai mare decât citricele. Apoi ardeii iuți și coacăzele negre, acestea din urma având de 4 ori mai multa vitamina C decât portocalele. Urzicile, pătrunjelul, kiwi sau varza de Bruxelles lasă și ele în urma vestita lămâie.

Vitamina C, esențială pentru imunitate

”Eu consider că regina sezonului rece este vitamina C. Și atunci toate alimentele care ne aduc vitamina C sunt extrem de importante și benefice. Pe lângă vitamina C, avem nevoie de vitamina D. Și, de asemenea, pentru creșterea imunității, ne ajută toți antioxidanții. Antioxidanții sunt vitamine A, C, E, minerale, Seleniu și Zinc, antioxidanți complecși, cum ar fi acidul alfa lipoic sau coenzima Q10, de care am auzit cu toții și pe care le găsim, în special, în legume și fructe.

Să nu uităm că vitamina C o luăm din alimentele crude, tot ce înseamnă preparat termic peste 60 de grade distruge vitamina C. Și foarte important este raportul pe care îl avem în organism între radicalii liberi, care știm că sunt rezidurile pe care le produce fiecare celulă, și antioxidanți. Corpul contracarează efectul radicalilor liberi prin acești antioxidanți. Astfel încât, dacă nivelul antioxidanților este peste nivelul radicalilor liberi, știm că suntem protejați. De aceea sunt persoane care fac infecții oarecum asimptomatice”, spune dr. Marilena Murguleț, la Antena 3.

Condimentele, cele mai bogate în antioxidanți

Mai mult decât atât, antioxidanții întăresc imunitatea și cresc rezistența organismului în lupta cu infecțiile virale, bacteriene, fungice sau parazitare. Tocmai de aceea trebuie consumate alimentele bogate în astfel de compuși.

”Pe primul loc sunt condimentele. De aceea, în sezonul rece, ne place aroma de scorțișoară, de cuișoare, ghimbirul, nucșoara, turmericul, care au o capacitate antioxidantă foarte puternică. Mâncăm alimente crude. În sezonul rece este mai greu să mâncăm crud, dar, datorită faptului că vitamina C este regină acum, avem toate citricele la dispoziție. Combinăm alimentele crude, legumele, varza, rădăcinoasele, cu ceaiuri calde” a mai adăugat medicul.

Vitamina C, vitamina tinereţii

Vitaminele C şi D nu ne ajută numai la o imunitate mai crescută, în această perioadă de pandemie, dar ajută şi pielea, pentru că, aşa cum ne simţim în interior se vede la exterior. Pielea este oglinda sănătăţii noastre, spun medicii. Vitamina C este unul dintre cele mai puternice antioxidante şi ea creşte foarte mult rezistenţa organismului. La nivelul pielii, se luptă cu radicalii liberi şi e considerată vitamina tinereţii. Vitamina D este una foarte importantă. Ea nu e numai despre rahitism şi copii, dar participă foarte mult la sănătatea noastră, ajută femeile în perioada de pre şi post menopauză, în lupta cu osteroporoza, deci intră în toate procesele de rezistenţă a organismului", a explicat medicul Olga Melnic, la Sfat de sănătate, de la Antena 3.