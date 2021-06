Legea 5G a fost adoptată în Parlament și merge spre promulgare la președintele Klaus Iohannis

Legea 5G a trecut de Parlament cu 87 de voturi pentru, 12 împotrivă și 0 abțineri. Această va merge spre promulgare la președintele Klaus Iohannis.

Senatul este for decizional cu privire la acest proiect de lege iniţiat Cabinetul Cîţu, în urma memorandumului încheiat în 20 august 2019 la Washington între Guvernul american şi Guvernul român.

Legea 5G a fost votată în comisiile din Camera Deputaţilor în forma trimisă de Guvern

Legea 5G a fost votată, pe 12 mai, în comisiile din Camera Deputaţilor, în forma trimisă de Guvern şi va merge la Senat, for decizional în acest caz.

Actul normativ a fost adoptat în forma transmisă de guvern, fără a fi adoptat niciun amendament, primind raport de admitere în comisiile de apărare, de tehnologia informaţiei şi în cea juridică.

Totodată, proiectul a fost adoptat cu majoritate de voturi, fiind înregistrate doar 6 abțineri.

Potrivit proiectului, pentru a putea participa la construirea rețelelor de telecomunicații 5G în România, companiile trebuie să îndeplinească mai multe condiții concomitent:

a) nu se află sub controlul unui guvern străin, în lipsa unui sistem juridic independent;

b) are o structură transparentă a acţionariatului;

c) nu are un istoric de conduită corporativă neetică;

d) se supune unui sistem juridic care impune practici corporative transparente.

Proiectul de lege admis de comisiile din Camera Deputaţilor mai prevede că autorizarea va fi acordată prin decizie a Prim-Ministrului, după avizul conform al Consiliului Suprem de Apărare al Țării (CSAT).

