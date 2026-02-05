Leon Dănăilă, unul dintre cei mai mari neurochirurgi ai lumii, a fost decorat cu Ordinul Militar de România pentru întreaga carieră

Leon Dănăilă s-a născut pe 1 iulie 1933 la Darabani, în județul Botoșani, unde a făcut și primele patru clase primare. Sursa foto: Facebook /@Leon Dănăilă Pagina Oficială

Un eveniment dedicat vieţii şi carierei academicianului Leon Dănăilă, personalitate emblematică a neurochirurgiei şi a cercetării medicale din România, a reunit, joi seara, numeroase personalităţi din domeniul ştiinţific, cultural, academic şi religios, reprezentanţi ai Bisericii, precum şi mass-media, în Sala "Studio" a Teatrului Naţional Bucureşti. Leon Dănăilă, unul dintre cei mai mari neurochirurgi ai lumii, a fost decorat cu Ordinul Militar de România pentru o carieră excepţională, ordin conferit de către colonelul dr. Adrian Constantin, membru de onoare al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, notează Agerpres.

Evenimentul, organizat de Asociaţia "Povestea vieţii mele", asociaţie culturală dedicată promovării valorilor autentice ale culturii şi ştiinţei româneşti, în parteneriat cu Ministerul Culturii, Teatrul Naţional I.L Caragiale şi alţi colaboratori, a adus în prim- plan parcursul impresionant al academicianului Leon Dănăilă, unul dintre cei mai mari neurochirurgi ai lumii, printr-o seară cultural-ştiinţifică care a inclus proiecţii documentare, mărturii, momente artistice.

"Emoţia devine liantul dintre noi toţi. Aş defini această seară printr-un singur cuvânt: emoţie. Emoţia întâlnirii cu un om care a schimbat destine, a salvat vieţi şi a scris istorie prin ştiinţă. dar şi prin caracter. Vom descoperi un destin construit din greutăţi, sacrificii, voinţă şi credinţă, dar mai ales dintr-o profundă apropiere faţă de oameni. (...) Este vorba despre cel care spune atât de des: "Nu am vrut să fac avere din suferinţa bolnavilor", a declarat în deschiderea evenimentului preşedinta Fundaţiei "Povestea vieţii mele", Vivien Cazan.

Dănăilă a efectuat peste 40.000 de operaţii pe creier

Aceasta a subliniat că Leon Dănăilă a efectuat peste 40.000 de operaţii pe creier, iar prin introducerea microscopului operator şi a tehnologiei laser în neurochirurgie, a reuşit să reducă rata mortalităţii de la 50% - 60 %, la 3% - 4 %. "Sunt cifre care impresionează, desigur, dar, dincolo de ele se află vieţi salvate, familii întregite şi destine rescrise", a adăugat Vivien Cazan.

În aplauzele sălii, acad. prof. dr. Leon Dănăilă a fost decorat cu Ordinul Militar de România pentru o carieră excepţională, ordin conferit de către colonelul dr. Adrian Constantin, membru de onoare al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.

"Suntem aici între oameni legaţi de acelaşi lucru - de dragostea pentru domnul profesor Leon Dănăilă. (...) Ceea ce se resimte deja, deja vorbim de zeci de ani trecuţi de la Revoluţie, deja se resimte faptul că nu putem vorbi despre democraţie fără sustenabilitatea din partea culturii, adică intelectualul trebuie să iasă din turnul lui de fildeş şi să devină practic formator de opinie în zona publică. Astăzi practic Ordinul Militar de România se îmbogăţeşte aducând în rândurile comandorilor pe domnul profesor Leon Dănăilă. Dumneavoastră sunteţi participanţi, nu spectatori", a subliniat col. Adrian Constantin.

A urmat momentul solemn, cu intonarea Imnului de Stat al României, Leon Dănăilă fiind îndelung aplaudat de cei prezenţi.

"Cu credinţă şi cu ştiinţă noi putem cuceri inimile tuturor şi putem realiza fapte destul de mari. Credinţa este foarte importantă pentru om şi, când porneşti cu credinţă, sigur o să reuşeşti în viaţă. Credinţa şi sufletul sunt tratate în Biblie. Spitalele tratează corpul omului şi aceste două entităţi nu se exclud, ele se ajută un pe alta, astfel încât, până la sfârşit, să iasă ceva bun din umanitatea şi din comportamentul nostru pe care îl urmărim pas cu pas. Vă îmbrăţişez pe toţi şi vă mulţumesc pentru acest gest. (...) Eu n-am venit aici pentru aplauze şi nici pentru glorie, am venit să vă împărtăşesc câteva cuvinte despre viaţa mea, despre felul în care am ajutat oamenii ", a declarat acad. prof. dr. Leon Dănăilă.

În continuarea evenimentului, Leon Dănăilă şi-a spus povestea vieţii sale, care a culminat cu momentele în care a asistat, în Statele Unite ale Americii unde era la o bursă, la operaţii pe creier efectuate cu microscopul operator, pe care l-a adus apoi în România, în anul 1981 - an în care înfiinţează Secţia VII de Neurochirurgie Vasculară şi Microneurochirurgie, singura din ţară şi la acest moment.

Momentele de viaţă povestite de Leon Dănăilă

Momentele de viaţă povestite de Leon Dănăilă au punctat părţi emoţionante ale vieţii sale, unele relatate cu mult umor, altele cu nostalgie. Multe dintre acestea s-au referit la relaţia sa cu profesorul şi mentorul său, Constantin Arseni, cel care a pus bazele neurochirurgiei româneşti.

"Longevitatea nu se referă numai la perioada de prelungire a vieţii, ci şi la asigurarea unei calităţi superioare a ei, cu reducerea suferinţei şi dependenţei. Longevitatea înseamnă amânarea procesului de suferinţă patologică şi îmbunătăţirea calităţii vieţii la vârste mai înaintate.

Pe scurt, longevitatea înseamnă o îmbătrânire mai lungă şi mai sănătoasă. Medicina nu este o meserie, medicina este o misiune care trebuie dusă până la capăt, cu vocaţie empatie, har şi devoţiune, dar şi cu dorinţa de a face bine pe ceilalţi. Cărţile mele îşi vor spune şi singure destinul, chiar în absenţa mea, a celui care a trudit să le alcătuiască din mii şi mii de cuvinte şi care la "Poarta Timpului" se vor dovedi tot atât de potrivite ca în prezent. Toată viaţa am luptat pentru dreptate, adevăr, fericire şi sănătate. În istoria acestei lupte, chiar dacă uneori am suferit sau arareori am pierdut, am sfârşit prin a câştiga mari bătălii în luptă cu neurochirurgia şi împreună cu preţuirea şi stima tuturor românilor cu care am fost drept şi sincer.

Ca să ajung până aici, cu sărăcia şi lipsurile mele nesfârşite, a trebuit să înfrunt multe furtuni şi valuri ale vieţii şi să găsesc putere de a depăşi perioadele pline de ipocrizii, neîncredere, temeri, suspiciuni. (...)

Am considerat neuroştiinţa ca pe una dintre cele mai importante laturi ale activităţii mele, cea mai nobilă, fără îndoială, cea mai folositoare şi mai valoroasă, singura pe care nu o voi regreta nici atunci când voi deveni amintire", au fost câteva din concluziile poveştii vieţii lui Leon Dănăilă spusă celor care s-au aflat joi seara alături de el, printre ei şi foşti pacienţi.

Cine este Leon Dănăilă

Acad. Prof. Dr. Leon Dănăilă, care a fost inclus de către mediul ştiinţific internaţional între cele 500 de genii ale secolului XX, reprezintă una dintre cele mai remarcabile personalităţi ale României contemporane, un model de devotament, rigoare ştiinţifică şi umanism autentic.

Născut la 1 iulie 1933, la Darabani, judeţul Botoşani, şi-a dedicat întreaga viaţă slujirii omului şi cunoaşterii, devenind o legendă vie a neurochirurgiei mondiale.

Cu o carieră medicală care se întinde pe parcursul a peste şase decenii, domnia sa a realizat mii de intervenţii chirurgicale complexe pe creier, fiind recunoscut ca " Sculptorul de creiere", multe dintre ele premiere medicale, salvând nenumărate vieţi şi redând speranţa acolo unde medicina părea neputincioasă.

Prin includerea microscopului operator şi prin modernizarea tehnicilor neurochirurgicale, a revoluţionat practicile medicale din România, aducându-le la nivelul standardelor internaţionale. Astfel, în cazul neurinoamelor de acustic, a redus mortalitatea operatorie de la 51 % la 4%, iar in domeniul anevrismelor intracerebrale, de la 59% la 4%. A descoperit o nouă celulă cerebrală numită "cordocyt", care a fost adusă la cunoştinţa comunităţii mondiale pentru prima dată în anul 2006 la Congresul de la Cape Town şi apoi Viena 2008, San Diego 2009, Los Angeles 2011 şi în revista "Chirurgia".

A publicat 64 de cărţi precum şi numeroase studii şi articole în reviste medicale de specialitate, române şi străine, şi a contribuit la crearea a peste 18 brevete de inventator şi 10 de inovator.

Academicianul Leon Dănăilă este atât un chirurg de excepţie, dar şi un om de cultură, profesor universitar, cercetător şi scriitor prolific, autor a zeci de lucrări ştiinţifice şi volume de reflecţie umanistă. Opera sa ştiinţifică este completată de o profundă dimensiune morală şi spirituală, fiind mereu animat de credinţa în valoarea vieţii şi în puterea cunoaşterii.

Membru al Academiei Române şi laureat al numeroaselor distincţii naţionale şi internaţionale, Leon Dănăilă rămâne un reper de modestie, perseverenţă şi patriotism. Prin activitatea sa, a dus numele României în marile foruri ştiinţifice ale lumii, devenind un ambasador al excelenţei şi al spiritului românesc.

Evenimentul de la Teatrul Naţional şi-a propus să aducă un omagiu acestei personalităţi emblematice, să pună in lumină dimensiunea sa umană şi profesională şi să transmită publicului larg un mesaj de admiraţie şi recunoştinţă faţă de un om care a dedicat întreaga sa existenţă binelui şi progresului umanităţii.