Lia Olguța Vasilescu, anunț pe Facebook: „După ce am fost mințiți de mulți miniștri ai transporturilor...”

Foto: Lia Olguta Vasilescu/ Facebook

A început construcția Drumului Expres în regim de autostradă Pitești - Craiova.

„Un drum asteptat ani de zile si care va contribui decisiv la dezvoltarea Băniei. Multumiri Liviu Dragnea, Razvan Cuc si Claudiu Manda! Dupa ce am fost mintiti de multi ministri ai transporturilor, ani de-a randul, ca va incepe constructia "luna viitoare" sau "anul viitor", impreuna am facut toate eforturile ca lucrarile, in sfarsit, sa demareze! Vom fi saptamanal in santier ca sa ne asiguram ca se finalizeaza cat mai repede”, a scris Olguța Vasilescu pe pagina sa de Facebook.