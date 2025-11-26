Liniile 63, 385 şi N101 vor fi deviate pentru desfăşurarea ediţiei a 18-a a "Târgului de Crăciun Bucureşti"

Linia 385 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Valea Oltului" şi intersecţia Bd. Naţiunile Unite/ Bd. Libertăţii. Sursa foto: Agerpres

Liniile 63, 385 şi N101 vor fi deviate pentru desfăşurarea ediţiei a 18-a a "Târgului de Crăciun Bucureşti", informează, miercuri, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public (TPBI), potrivit Agerpres. Totodată, traficul va fi restricţionat în Capitală pe Bulevardul Unirii, tronsonul cuprins între Bd. I. C. Brătianu şi Piaţa Constituţiei.

"Liniile 63, 385 şi N101 vor funcţiona pe trasee deviate în zilele de 28, 29 şi 30 noiembrie 2025, precum şi în zilele de 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14 decembrie 2025, respectiv în perioada 19 decembrie - 28 decembrie 2025, în intervalul orar 15:00 - 2:00, ca urmare a restricţionării traficul rutier pe Bd. Unirii, tronsonul cuprins între Bd. I. C. Brătianu şi Piaţa Constituţiei (inclusiv cele două bretele adiacente), precum şi pe Bd. Libertăţii, tronsonul cuprins între Calea 13 Septembrie şi Bd. Naţiunile Unite, pentru desfăşurarea evenimentului "Târgul de Crăciun Bucureşti" - ediţia a 18-a", se menţionează în comunicat.

Potrivit dispoziţiilor TPBI, traseele celor trei linii vor fi modificate.

Astfel, Linia 63 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Master" şi intersecţia Calea 13 Septembrie/Bd. Libertăţii, apoi, pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Libertăţii, cu întoarcere în rondul Piaţa Regina Maria.

Linia 385 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Valea Oltului" şi intersecţia Bd. Naţiunile Unite/ Bd. Libertăţii, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre "Piaţa Sf. Vineri", pe Bd. Libertăţii, Splaiul Independenţei, Piaţa Unirii, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, staţia "Piaţa Sf. Vineri". Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia N101: va funcţiona în nopţile de 28/29 noiembrie, 29/30 noiembrie, 30 noiembrie/1 decembrie, 1/2 decembrie, 5/6 decembrie, 6/7 decembrie, 7/8 decembrie, 12/13 decembrie, 13/14 decembrie, 14/15 decembrie, 19/20 decembrie, 20/21 decembrie, 21/22 decembrie, 22/23 decembrie, 23/24 decembrie, 24/25 decembrie, 25/26 decembrie, 26/27 decembrie, 27/28 decembrie, 28/29 decembrie, pe traseul de bază între terminalul "Valea Oltului" şi intersecţia Calea 13 Septembrie/Bd. Libertăţii, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Libertăţii, Bd.Regina Maria, rond Piaţa Unirii.