Poliția Română le-a dat oficial dispărute și pe site-ul instituției pe Alexandra Mihaela Mâceșanu și pe Mihaela Luiza Melencu, cele două tinere ce nu au mai fost găsite în județele Olt și Dolj.

Lista copiilor dispăruți de pe site-ul Poliției e mai lungă însă. Dacă aveți informații despre vreunul dintre acești copii, adresați-vă Poliției.

MÂCEŞANU ALEXANDRA-MIHAELA

Născut în: mun. Caracal, jud. Olt

Data nașterii: 15-09-2003

Cetățenie: ROMÂNĂ

Domiciliat în: jud. Olt

Localitatea: com. Dobrosloveni

Motivul: DISPARUT

Semnalmente

Înălțime 1,60 m, greutate 55 kg, părul șaten, lung si drept, ochi verzi, față ovală.

Pe frunte are o cicatrice veche de aproimativ 0,5 cm

Detalii

La data de 24.07.2019, MACESANU ALEXANDRA-MIHAELA in varsta de 15 ani, a plecat voluntar de la locuinta sa si nu a mai revenit. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca minora a plecat in ziua de 24.07.2019, orele 10:00, catre mun Caracal, jud.Olt.

Melencu Mihaela Luiza

Născut în: mun. Caracal, jud. Olt

Data nașterii: 02-12-2000

Cetățenie: ROMÂNĂ

Domiciliat în: jud. Dolj

Localitatea: Comuna Dioști

Motivul: DISPARUT

Semnalmente

înălțime 160 cm, constituție atletică, față ovală, păr șaten lung, ochi căprui.

La data plecării era îmbrăcată în pantaloni tip blugi elastici de culoare albastră, rupți în genunchi, pulover de culoare negru, teniși de culoare albastră.

Detalii

Motiv urmărire: În ziua de 14.04.2019 a plecat voluntar de la domiciliu în mun. Caracal, jud. Olt, în vederea rezolvării unor probleme personale și nu a mai revenit până în prezent.

Detalii: Persoana în cauză nu suferă de afecțiuni psihice, are asupra sa actele personale de identitate și telefon mobil care este închis.

Observații: este elevă în clasa a XII-a la Liceul Tehnic Costin D. Nenițescu din Craiova.

ISLEAM RALUCA

Născut în: mun. Medgidia, jud. Constanța

Data nașterii: 02-04-2002

Cetățenie: ROMÂNĂ

Domiciliat în: sat Siminoc, jud. Constanța

Localitatea: sat Siminoc, jud. Constanța

Motivul: DISPARUT

Semnalmente

Înălțime 1,70 m, 40 kg, slabă, ten deschis, față ovală, ochi căprui, păr șaten, lung, gură medie.

Îmbrăcăminte: pantaloni sintetic culoare roz, cămașă albă, geacă scurtă din piele culoare negru.

Detalii

În ziua de 29.03.2019 în jurul orelor 07.15 a plecat în mod voluntar de la domiciuliu către liceul teoretic Murfatlar și nu a mai revenit până în prezent. Este posibil să fie în compania numitului ENE ALEX-GEORGE, în vârstă de 21 ani.

VARGA GABRIELA-ALINA

Născut în: Marghita, jud. Bihor

Data nașterii: 28-02-2004

Cetățenie: ROMÂNĂ

Domiciliat în: Com. Șimian, jud. Bihor

Localitatea: Marghita, jud. Bihor

Motivul: DISPARUT

Semnalmente

Înălțime 160 cm, ochi căprui, păr șaten, lung, circa 60 kg, fața ovală.

Îmbrăcăminte: geacă maro, blugi culoare albastră, teniși culoare albă cu dungi roșii.

Detalii

La data de 12.04.2019, orele 07:00, a plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai întors pînă în prezent.

ENEA LIVIU-DIEGO

Născut în: mun. Târgu Jiu, județul Gorj

Data nașterii: 06-02-2002

Cetățenie: ROMÂNĂ

Domiciliat în: or. Tg. Cărbunești, jud. Gorj

Localitatea: or. Tg. Cărbunești

Motivul: DISPARUT

Semnalmente

Înălțime 165 cm, greutate 86 kg, piele albă, față ovală, înălțime frunte mijlocie, păr ondulat, de culoare negrut, tuns scurt, ochi căprui, nas drept, gură de mărime mijlocie

Detalii

Persoana în cauză este la prima plecare voluntară.

A fost dispusă căutarea la nivel național și consemn la Frontiera de Stat a României.

ȚIBULIAC MĂDĂLIN-GIULIANO

Născut în: mun. Bîrlad, jud. Vaslui

Data nașterii: 02-02-2003

Cetățenie: Română

Domiciliat în: mun. Bîrlad, jud. Vaslui

Localitatea: mun. Bîrlad

Motivul: DISPARUT

Semnalmente

înălțime 1,65 m, greutate aprox. 60 kg, păr negru, tuns scurt, ochi căprui.

La data plecării era îmbracat cu pantaloni scurți de culoare deschisă, tricou deculoare deschisă, pantofi sport de culoare albă.

Detalii

La data de 05.07.2018, în jurul orei 12.15, numitul ȚIBULIAC MĂDĂLIN GIULIANO, născut la data de 02.02.2003, în mun. Bîrlad, jud. Vaslui, a fost luat de persoane necunoscute dintr-un autoturism în care se afla cu tatăl său, pe raza mun. Vaslui.

VARGA SIDONIA

Născut în: ORADEA, JUD. BIHOR

Data nașterii: 15-10-2004

Cetățenie: ROMÂNĂ

Domiciliat în: Com. Lungașu de jos, jud. Bihor

Motivul: DISPARUT

Semnalmente

160 cm, ochi căprui,păr șaten,lung,prins în coadă,circa 75 kg, corpolentă, față ovală. Are 3-4 alunițe pe gât în partea dreaptă.

Detalii

La data de 01.12.2017, orele 12.00, a plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai întors până în prezent.

MUNTEANU COSMIN-ALEXANDRU

Născut în: ORAȘ HAȚEG, JUD. HD

Data nașterii: 27-05-2003

Cetățenie: Română

Domiciliat în: COMUNA TOTEȘTI, JUD. HD

Localitatea: COMUNA TOTEȘTI

Motivul: DISPARUT

Semnalmente

înăltime 1.70 m, greutate 50 kg, fată ovala, nas mijlociu, ochi căprui, buze groase, frunte normala, bărbie rotundă, păr negru-creț.

Detalii

MINORUL A PLECAT IN NOAPTEA DE 14/15.03.2018, CU BICICLETA, SPRE O DESTINATIE NECUNOSCUTA. A MAI FOST PLECAT DE LA DOMICILIU, IN URMA CU 2 ANI, FIIND GASIT IN LOCALITATEA SAULESTI-SIMERIA, JUD. HD.

LA DATA DISPARITIEI ERA IMBRACAT IN PANTALONI BLUE JEANS, ALBASTRI, STRANSI PE CORP SI GHETE NEGRE.

NU ARE ASUPRA SA TELEFON, BANI SAU OBIECTE DE VALOARE.

MIHAI DENISA

Născut în: FETESTI

Data nașterii: 02-11-2008

Cetățenie: ROMANA

Localitatea: FETESTI

Motivul: DISPARUT

Semnalmente

Inălțime 1,25-1,30 m, greutate 25-30 kg, constituție atletică, păr castaniu închis, drept lung până la umeri, prins în coadă neîmpletit, ochii albaștri, față ovală.

Îmbrăcăminte: în momentul dispariției minora era îmbrăcată într-un costum de culoare roz, pantaloni scurți și bluză cu un desen pe piept reprezentând o păpușă, încălțată cu sandale de culoare roșie, av&am

Detalii

La data de 29.06.2015, între orele 17.30-19.00, a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit până în prezent.

NEAGOE STEFAN ALIN

Născut în: Vînju Mare, jud. Mehedinți

Data nașterii: 04-07-2003

Cetățenie: ROMANA

Domiciliat în: Punghina, jud. Mehedinți

Motivul: DISPARUT

Semnalmente

înălțime 1,20m, constituție astenica , fața rotundă, ochi căprui, gură mică, buze subțiri, urechi mijlocii, lob dezlipit, păr blond , tuns scurt

Detalii

LA 19.06.2014 A PLECAT DE LA DOMICILIUL BUNICII SI NU A MAI REVENIT.

NADASAN SIMONA NICOLETA

Născut în: REGHIN, JUD. MURES

Data nașterii: 23-11-2002

Cetățenie: ROMANA

Domiciliat în: REGHIN, JUD. MURES

Motivul: DISPARUT

Semnalmente

INALTIME 1,50M, ATLETICA, PAR NEGRU CARLIONTAT, FATA OVALA

Detalii

LA 04.07.2011 A PLECAT DE LA DOMICILIU SI NU A MAI REVENIT.

CIOBOTARU ANA MARIA

Născut în: GIURGIU

Data nașterii: 19-11-2002

Cetățenie: ROMANA

Domiciliat în: GIURGIU - F.F.L.: CAMINUL DE NEFAMILISTI ZONA ISTRU, JUD. GIURGIU

Motivul: DISPARUT

Semnalmente

INALTIME 1,20M, 30KG, PAR SATEN CARLIONTAT, OCHI CAPRUI - PISTRUIAT

Detalii

LA 14.06.2011, ORELE 12.00, A PLECAT DE LA DOMICILIUL BUNICII SALE SA CUMPERE O ÎNGHETATA SI NU A MAI REVENIT.

BURCSA CSABA

Născut în: TARGU MURES

Data nașterii: 09-01-2002

Cetățenie: ROMANA

Domiciliat în: TARGU MURES - F.F.L.: MOHU, JUD. SIBIU

Motivul: DISPARUT

Semnalmente

INALTIME 50 - 60 CM, GREUTATE 15 KG, TEN DESCHIS, PAR BLOND ONDULAT, TUNS SCURT

Detalii

LA 16.04.2004, ORELE 12.30 A DISPARUT DIN SATUL MOHU, JUD. SIBIU.

ARHIP ANDREEA

Născut în: GERMANIA

Data nașterii: 12-08-2001

Cetățenie: ROMANA

Domiciliat în: TARGU NEAMT

Motivul: DISPARUT

Semnalmente

INALTIME 1,10M, 35 KG, SLABA, OCHI NEGRI, FATA OVALA, PAR NEGRU LUNG

Detalii

LA 08.12.2006, ORELE 8.30, A DISPARUT DIN BUHUSI.

CHIRILA NICOLAE ALEXANDRU

Născut în: TARGU BUJOR, JUD. GALATI

Data nașterii: 03-04-2001

Cetățenie: ROMANA

Domiciliat în: OANCEA, STR. GALATI

Motivul: DISPARUT

Semnalmente

INALTIME 1,10 M, 30 - 35 KG, ASTENIC, PAR BLOND TUNS SCURT CU BRETON, OCHI ALBASTRI

Detalii

LA 08.06.2007 A CAZUT CU BICICLETA IN RAUL PRUT SI S-A INECAT. TRUPUL NU I-A FOST INCA GASIT.

BACIUNA DANA-DANIELA

Născut în: Resita - Jud. Caras-Severin

Data nașterii: 18-12-2000

Cetățenie: ROMANA

Domiciliat în: Resita - Str. Caminelor, Bl. 2UCMR, Apt. 8 - Jud. Caras-Severin

Motivul: DISPARUT

Semnalmente

1 m, 25-30 kg, ochii albastri, fata ovala, par castaniu, gura mijlocie, buze subtiri

Detalii

La data de 14.04.2006, a disparut de pe raza Mun. Resita. Exista date ca aceasta a cazut in raul Barzava, care avea un debit mare si a fost luata de curenti, pana in prezent aceasta nefiind gasita. La data disparitiei purta pantaloni 3/4 de culoare rosie, maiou de culoare alba, slapi de culoare deschisa

STOICA DUMITRU ADRIAN

Născut în: BUCURESTI

Data nașterii: 11-06-2001

Cetățenie: ROMANA

Domiciliat în: COM. VIDRA, SAT SINTESTI NR.51, JUD.ILFOV

Motivul: DISPARUT

Semnalmente

INALTIME 1,00M, GREUTATE 20KG, CONSTITUTIE NORMALA, FATA ROTUNDA, PAR SATEN, FIR ONDULAT, OCHII CAPRUI, NAS MEDIU, URECHI NORMALE.

Detalii

LA 21.02.2007 A PLECAT CU TATAL SAU LA PESCUIT PE RAUL SABAT CE CURGE PRIN PADUREA SINTESTI. EXISTA SUSPICIUNI CA ACESTA S-A INECAT IN RAU, CAND TATAL SAU A PLECAT DE LANGA EL SA CAUTE UN BUSTEAN. ERA IMBRACAT CU O SALOPETA DE BLUGI DE CULOARE ALBASTRA, PULOVER ALBASTRU, CIZME DIN CAUCIUC, CACIULA DE CULOARE ROSIE.