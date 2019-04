Liviu Dragnea: „Nu pică Guvernul în niciun fel de situație”

Șeful Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a explicat ce s-ar întâmpla în varianta unei remanieri a Guvernului.

„Hai să fim riguroși, nu există termenul de restructurare în Constituție, este vorba de remaniere, care se face prin Parlament, dacă se modifică structura. Am auzit multe tâmpenii în ultimele zile. Din păcate, și de la oameni care credeam că înainte să dea o părere se consultă cu specialiști adevărați. La noi majoritatea e destul de clară. Azi am avut 180-181 de voturi, plus 12 voturi pe care le avem în plus la Senat față de majoritate. Deci la orice vot în plen noi putem peste 30 de voturi în plus. Nu e problemă cu majoritatea. În situația în care un premier vine în Parlament pentru a face o remaniere, prin care să și schimbe structura Guvernului, acela e un proiect de hotărâre. Guvernul vine în Parlament și spune că vrea să schimbe structura. Parlamentul poate să fie de acord cu acea propunere, ceea ce înseamnă că Guvernul are o structură schimbată și se duce la Cotroceni pentru a semna pentru noii miniștri. În cazul în care Parlamentul spune noi te-am investit cu o anumită structură și noi considerăm că propunerea ta nu e bună, rămâi tot cu structura veche. Deci nu pică Guvernul în niciun fel de situație”.

„Am stabilit cu doamna prim-ministru să stabilească dumneaei: merge cu varianta remanierii sau vine în Parlament. Președintele a ieșit abia seara să ne spună că nu este de acord cu ținuta unora dintre cei propuși. Era târziu aseară să mai facem procedurile pentru votul de astăzi”.

„A rămas ca doamna prim-ministru să se gândească în perioada de Sărbători dacă vine în Parlament sau merge mai departe cu interimari. Dacă decide să vină cu restructurarea în Parlament, nu există niciun fel de problemă cu aprobarea acestei solicitări”, a declarat Liviu Dragnea.

