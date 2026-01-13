Liviu Negoiţă, primarul oraşului Cernavodă, a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu

Primarul PNL al oraşului Cernavodă, Liviu Negoiţă. Sursa foto: Facebook/ Liviu-Cristian Negoiță

Primarul PNL al oraşului Cernavodă, Liviu Negoiţă, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare, pentru abuz în serviciu, în dosarul privind plata ilegală a peste nouă milioane de lei către un club sportiv, Curtea de Apel Constanţa respingând marţi contestaţia pe care inculpatul o formulase împotriva sentinţei pronunţate de Tribunal.

Decizia judecătorilor Curţii de Apel Constanţa este definitivă.

„Soluţia pe scurt: În baza (...), respinge apelul declarat de inculpatul Negoiţă Liviu Cristian împotriva sentinţei penale nr. 77/07.02.2025 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 7594/118/2022, ca nefondat. În baza (...), obligă inculpatul Negoiţă Liviu Cristian la plata sumei de 800 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronunţată, (...), astăzi, 13 ianuarie 2026”, se arată pe portalul instanţelor de judecată.

Potrivit procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), în perioada aprilie 2017 - august 2019, Liviu Negoiţă, în calitate de primar al oraşului Cernavodă, ar fi aprobat cu încălcarea dispoziţiilor legale 33 de ordonanţări de plată, prin care ar fi fost dispusă plata nelegală a sumei totale de 9.307.790 de lei, în beneficiul unui club sportiv.

Prin sentinţa penală din februarie 2025, Tribunalul Constanţa l-a condamnat pe Liviu Negoiţă la patru ani de închisoare cu executare, pentru abuz în serviciu în formă continuată (33 de acte materiale), sentinţă contestată de inculpat la Curtea de Apel Constanţa.