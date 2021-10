Șeful Pentagonului, Lloyd Austin, s-a întâlnit cu Klaus Iohannis la București pentru a discuta despre securitatea la Marea Neagră

Austin întreprinde o vizită în regiune iar România este singura țară NATO de pe agenda vizitei sale.

Înaltul oficial american a marcat momentul de miercuri printr-o postare pe Twitter.

"Mulțumiri președintelui Klaus Iohannis pentru primirea de astăzi. Sunt 141 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice iar prietenia dintre popoarele român și american nu a fost niciodată mai puternică", a scris Lloyd Austin.

Thank you to President @KlausIohannis for hosting me today. It’s been 141 years since our establishment of diplomatic relations, and the friendship between the Romanian people and the American people has never been stronger. pic.twitter.com/oOexjAE680