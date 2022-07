Cea mai scumpă fâșie de plajă de pe litoralul românesc. 200 de lei pentru un loc de cearșaf în Năvodari

Dar lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Dacă vă gândeați că este vorba despre un cearșaf mare, pe care să poată sta toată familia, vă înșelați. Acesta trebuie să respecte anumite dimensiuni. Nu mai mult de 1,40 / 2 m.

Din păcate pentru operator, doritori încă nu s-au găsit. Mai mult decât atât, turiștii susțin că ar fi mai mult o tehnică de descurajare pentru cei care își așează cearșafurile in fața apei. Iar autoritățile nu se pot pune de acord dacă operatorul privat e pasibil de amendă sau nu.

Explicația administratorului: snobismul turiștilor. "Unii clienți sunt foarte exclusiviști şi au anumite dorințe şi am creat acest loc de cearșaf pentru că unii vor să fie mai aproape de natură și vor să achite acel loc de cearșaf", a declarat acesta.

Turiștii însă cred că alta e strategia. "Eu mă gândeam că totuși este pus afișul cu cei 200 de lei pentru cearșaf doar ca să îi descurajeze pe cei care vor să facă asta", spune o turistă. Lucru recunoscut, până la urmă și de administratorul plajei. "Am creat acest loc de cearșaf ca să nu mai avem interacțiunea cu turiștii care vin și se așază în fața șezlongurilor. Inițial încercăm să discutăm cu ei, dar se enervează și mai tare și încep să batjocorească, să înjure, să vorbească urât şi atunci ne trezim forțați să chemăm poliția", a declarat administratorul plajei.

Indiferent care ar fi fost scopul acestuia, de când a apărut taxa, nimeni nu s-a mai așezat.

Autoritățile însă nu știu ce să facă. Toți administratorii sunt obligați să împartă plajele în porțiuni. Una pentru turiștii care vor să stea pe cearșaf şi una pentru șezlonguri. 30% din plaja pe care o administrează trebuie să rămână neocupată de șezlonguri, astfel încât doritorii să își poată întinde cearșaful sau prosopul în voie. Însă această porțiune de plajă este gratuită, aceștia neavând voie să perceapă vreo taxă pentru ea.

"Dacă cearşaful este aşezat în zona plajei cu destinaţie comercială închirierii de şezlonguri cu siguranţă poate percepe tarif. E clar că vorbim de un tarif descurajator, mă gândesc că nimeni nu.... la banii ăștia mai bine îţi închiriezi o cameră de hotel", a declarat Horia Constantinescu, şef ANPC.

"Legal vorbind, operatorul de plajă nu are dreptul sub nicio formă să încaseze o asemenea sumă şi, sincer să fiu, nici fiscal vorbind nu cred că are cum să bage o asemenea sumă în contabilitate. Tu încasezi un ban pentru un serviciu: îmi oferi un şezlong, o umbrelă, dar tu nu îmi oferi mie nisipul, că nisipul este domeniu public al statului", a declarat Bogdan Bola, fost şef Apele Române.

Sub nicio formă însă, administratorii de plaje nu au voie să pună şezlonguri sau să perceapă vreo taxă pentru o bucată de cinci metri de la mare. Culoarul e rezervat pentru intervenţiile salvamarilor, scrie observatornews.ro.