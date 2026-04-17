Festivalul „Simfonia Lalelelor”, ajuns la a 49-a ediție, cucerește Piteștiul: „Sunt multe flori minunate. Am venit special pentru asta”

Timp de 10 zile, Piteștiul înflorește și devine un punct de interes pe harta culturală și artistică. Sute de mii de turiști vin să viziteze orașul pentru a participa la Festivalul „Simfonia Lalelelor”, un eveniment care are loc an de an, de aproape jumătate de secol.

„Impresionant, sunt multe flori minunate. Am venit special pentru asta”, spune o femeie.

Totul a început cu viziunea inițiatorului, care a pus bazele unui concept devenit simbol al orașului.

„O expoziție cu 58 de soiuri de la lalele, pe peluza de la teatru, în '77 inflorite, extraordinar. Îi mai trebuia o aură ca să devină orașul lalelelor,. A fost un concept și pare că acest concept s+a înfiripat şi și-a găsit ogor prielnic la Piteşti, la comunitatea piteșteană. Și eu sunt mulțumit”, a spus Ilariu Isac, inițiatorul „Simfoneiei Lalelelor”.

O decizie cheie a amplificat magia festivalului, atunci când a fost mutat în natură.

„Cred că a fost cea mai bună decizie să mutăm acest eveniment în centru orașul, care era inițial într-o clădire, într-un spațiu restrâns. Acum e într-un parc natural de 20 de hectare”, a spus Cristian Gentea, primarul Piteștiului.

Ediția de anul acesta e și mai bogată, cu 10 zile de concerte, spectacole și surprize pentru toți vizitatorii.

„Este marcat și de alte evenimente, de evenimente culturale de rezonanță, spectacole la Filarmonică, la teatru din Pitești, am văzut o paradă a copiilor, a tineretului. Practic întreaga comunitate este racordată și se bucură și știe să se bucure de acest Festival al Lalelelor”, a spus și Dan Constantin, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR).



Pentru piteşteni, festivalul este o adevărată mândrie. Vin an de an să trăiască magia simfoniei. Nimeni nu pleacă cu mâna goală: bulbi de lalele, flori și pomi de cumpărat, plus amintiri de neuitat dintr-un festival care face Piteștiul orașul lalelelor prin excelență.