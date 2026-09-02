Antena 3 CNN Actualitate Locale A fost montată şi ultima secțiune din tablierul metalic al noului pod peste Siret. CNAIR anunţă când s-ar deschide DEx Brăila-Galaţi

A fost montată şi ultima secțiune din tablierul metalic al noului pod peste Siret. CNAIR anunţă când s-ar deschide DEx Brăila-Galaţi

M.P.
1 minut de citit Publicat la 21:46 02 Sep 2026 Modificat la 21:46 02 Sep 2026
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A fost montată şi ultima secțiune din tablierul metalic al noului pod peste Siret. Sursa foto: Cristian Pistol / Facebook

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunţat că, miercuri, a fost montată şi ultima secțiune din tablierul metalic al noului pod peste Siret. "Ansamblul de poduri peste râul Siret are o lungime de 1.790 m și face parte din contractul pentru construcția Drumului Expres Brăila-Galați (10,76 km)", a transmis Pistol. Circulaţia pe acest drum ar urma să se deschidă până la finalul anului: "Progresul fizic al lucrărilor în șantier a ajuns la 97%, iar lucrările urmează să fie finalizate anul acesta (2026)".

Ultima secțiune din tablierul metalic, montată miercuri, are o greutate de 165 de tone.

"DEx6 (Brăila-Galați): astăzi a fost montată ultima secțiune din tablierul metalic al noului pod peste Siret.Secțiunea, cu o greutate de 165 de tone, a fost ridicată și poziționată cu o macara de mare tonaj.

După sudarea tablierului, urmează:

  • prinderea în lonjeroane,
  • montarea hobanelor,
  • așezarea dalelor prefabricate,
  • cofrarea, armarea și monolitizarea dalelor prefabricate,
  • așternerea hidroizolației,
  • așternerea asfaltului,
  • trasarea marcajelor și montarea semnalizării rutiere.

Ansamblul de poduri peste râul Siret are o lungime de 1.790 m și face parte din contractul pentru construcția Drumului Expres Brăila-Galați (10,76 km).

Progresul fizic al lucrărilor în șantier a ajuns la 97%, iar lucrările urmează să fie finalizate anul acesta (2026). Contractul, derulat de constructorul român UMB Spedition, are o valoare de 449,42 milioane de lei (fără TVA) și este finanțat prin Programul Transport (PT) 2021-2027", a transmis directorul CNAIR, Cristian Pistol.

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Etichete: pod Siret CNAIR Cristian Pistol

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