A fost montată şi ultima secțiune din tablierul metalic al noului pod peste Siret. CNAIR anunţă când s-ar deschide DEx Brăila-Galaţi

A fost montată şi ultima secțiune din tablierul metalic al noului pod peste Siret. Sursa foto: Cristian Pistol / Facebook

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunţat că, miercuri, a fost montată şi ultima secțiune din tablierul metalic al noului pod peste Siret. "Ansamblul de poduri peste râul Siret are o lungime de 1.790 m și face parte din contractul pentru construcția Drumului Expres Brăila-Galați (10,76 km)", a transmis Pistol. Circulaţia pe acest drum ar urma să se deschidă până la finalul anului: "Progresul fizic al lucrărilor în șantier a ajuns la 97%, iar lucrările urmează să fie finalizate anul acesta (2026)".

Ultima secțiune din tablierul metalic, montată miercuri, are o greutate de 165 de tone.

"DEx6 (Brăila-Galați): astăzi a fost montată ultima secțiune din tablierul metalic al noului pod peste Siret.Secțiunea, cu o greutate de 165 de tone, a fost ridicată și poziționată cu o macara de mare tonaj.

După sudarea tablierului, urmează:

prinderea în lonjeroane,

montarea hobanelor,

așezarea dalelor prefabricate,

cofrarea, armarea și monolitizarea dalelor prefabricate,

așternerea hidroizolației,

așternerea asfaltului,

trasarea marcajelor și montarea semnalizării rutiere.

Ansamblul de poduri peste râul Siret are o lungime de 1.790 m și face parte din contractul pentru construcția Drumului Expres Brăila-Galați (10,76 km).

Progresul fizic al lucrărilor în șantier a ajuns la 97%, iar lucrările urmează să fie finalizate anul acesta (2026). Contractul, derulat de constructorul român UMB Spedition, are o valoare de 449,42 milioane de lei (fără TVA) și este finanțat prin Programul Transport (PT) 2021-2027", a transmis directorul CNAIR, Cristian Pistol.