A fost montată şi ultima secțiune din tablierul metalic al noului pod peste Siret. CNAIR anunţă când s-ar deschide DEx Brăila-Galaţi

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunţat că, miercuri, a fost montată şi ultima secțiune din tablierul metalic al noului pod peste Siret. "Ansamblul de poduri peste râul Siret are o lungime de 1.790 m și face parte din contractul pentru construcția Drumului Expres Brăila-Galați (10,76 km)", a transmis Pistol. Circulaţia pe acest drum ar urma să se deschidă până la finalul anului: "Progresul fizic al lucrărilor în șantier a ajuns la 97%, iar lucrările urmează să fie finalizate anul acesta (2026)".
Ultima secțiune din tablierul metalic, montată miercuri, are o greutate de 165 de tone.
"DEx6 (Brăila-Galați): astăzi a fost montată ultima secțiune din tablierul metalic al noului pod peste Siret.Secțiunea, cu o greutate de 165 de tone, a fost ridicată și poziționată cu o macara de mare tonaj.
După sudarea tablierului, urmează:
- prinderea în lonjeroane,
- montarea hobanelor,
- așezarea dalelor prefabricate,
- cofrarea, armarea și monolitizarea dalelor prefabricate,
- așternerea hidroizolației,
- așternerea asfaltului,
- trasarea marcajelor și montarea semnalizării rutiere.
Ansamblul de poduri peste râul Siret are o lungime de 1.790 m și face parte din contractul pentru construcția Drumului Expres Brăila-Galați (10,76 km).
Progresul fizic al lucrărilor în șantier a ajuns la 97%, iar lucrările urmează să fie finalizate anul acesta (2026). Contractul, derulat de constructorul român UMB Spedition, are o valoare de 449,42 milioane de lei (fără TVA) și este finanțat prin Programul Transport (PT) 2021-2027", a transmis directorul CNAIR, Cristian Pistol.