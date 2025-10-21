Accident feroviar grav în Găești: O mașină a fost lovită de un tren. Șoferul a murit, mai mulți călători au fost răniți

Accident feroviar grav în Găești, 21 octombrie 2025. Sursa foto: Poliția Română

O maşină a fost lovită de un tren de călători, marţi, în oraşul dâmboviţean Găeşti, iar şoferul autoturismului a murit, informează IPJ Dâmboviţa.

„Din primele date, în oraşul Găeşti s-ar fi produs o coliziune între un tren ce circula pe direcţia Piteşti-Bucureşti şi un autoturism, condus de un bărbat, de 55 de ani, din comuna Petreşti. Din nefericire, în urma evenimentului, şoferul autoturismului a decedat. Poliţiştii continuă cercetările”, precizează IPJ Dâmboviţa.

Conform ISU Dâmboviţa, în tren se aflau 40 de pasageri care nu au necesitat îngrijiri medicale.

La faţa locului se intervine cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă, un echipaj SMURD şi o ambulanţă. La locul intervenţiei se află şi un elicopter SMURD.

Circulația feroviară a fost oprită pe secția de cale ferată 101.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul feroviar este oprit pe ambele fire ale Secţiei de Cale Ferată 101, la ieşire din localitatea Găeşti, judeţul Dâmboviţa, după ce un tren, care se deplasează pe relaţia Piteşti-Bucureşti Nord, a acroşat în gabaritul căii ferate un autoturism, în care se afla o singură persoană.”, a transmis Poliția.