Accident grav în cartierul Colentina din București: Un șofer de 17 ani beat și fără permis a lovit 5 mașini. Drugtestul a ieșit pozitiv

2 minute de citit Publicat la 10:50 25 Aug 2026 Modificat la 11:25 25 Aug 2026

Accident cu șase mașini în Colentina, 25 august 2026. Sursa foto: Claudiu Ștefan via Infotrafic București și Ilfov

Un adolescent de 17 ani, băut și fără permis de conducere, a lovit cinci mașini într-o intersecție din cartierul Colentina, în București. Accidentul s-a produs marți dimineață, în jurul orei 06:50, la intersecția străzilor Gherghiței și Prelungirea Teslei, pe sensul spre Autostrada A3. Patru persoane au fost rănite și transportate la spital.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, la testul rapid făcut de poliție, adolescentul a ieșit pozitiv și la cocaină. Rezultatele finale privind prezența unor substanțe interzise în sânge vor fi comunicate de INML.

Polițiștii au fost sesizați prin apel 112 cu privire la producerea accidentului. Din primele verificări, adolescentul de 17 ani conducea pe strada Gherghiței, dinspre Șoseaua Colentina către A3. Când a ajuns la intersecția cu Prelungirea Teslei, acesta a intrat în coliziune cu cinci autovehicule.

Adolescentul a fost testat cu aparatul Alcooltest, iar rezultatul a fost de 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat. După testarea preliminară, tânărul a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală (INML), unde i-au fost recoltate probe biologice. Polițiștii vor lua măsurile legale în funcție de rezultatul analizelor toxicologice.

Cei cinci conducători auto implicați în accident au fost, la rândul lor, testați cu aparatul Alcooltest. În cazul acestora, rezultatele au fost zero.

Inițial, polițiștii au transmi că trei persoane au fost rănite, dar mai apoi informația a fost actualizată, iar în total patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

În urma verificărilor, polițiștii au mai stabilit că adolescentul de 17 ani nu are permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

După accident, polițiștii au impus restricții de circulație pe strada Gherghiței, pe sensul dinspre Șoseaua Colentina către A3. Pentru ca traficul să poată continua, circulația s-a desfășurat alternativ pe celălalt sens, sub îndrumarea polițiștilor rutieri. În acest moment, traficul rutier s-a reluat și se circulă în condiții normale.

Polițiștii spun că, deocamdată, nu se știe exact din ce cauză s-a produs accidentul. Împrejurările urmează să fie stabilite în urma cercetărilor.