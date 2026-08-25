Accident grav în cartierul Colentina din București: Un șofer de 17 ani beat și fără permis a lovit 5 mașini. Drugtestul a ieșit pozitiv

Un adolescent de 17 ani, băut și fără permis de conducere, a lovit cinci mașini într-o intersecție din cartierul Colentina, în București. Accidentul s-a produs marți dimineață, în jurul orei 06:50, la intersecția străzilor Gherghiței și Prelungirea Teslei, pe sensul spre Autostrada A3. Patru persoane au fost rănite și transportate la spital.
Potrivit surselor Antena 3 CNN, la testul rapid făcut de poliție, adolescentul a ieșit pozitiv și la cocaină. Rezultatele finale privind prezența unor substanțe interzise în sânge vor fi comunicate de INML.
Polițiștii au fost sesizați prin apel 112 cu privire la producerea accidentului. Din primele verificări, adolescentul de 17 ani conducea pe strada Gherghiței, dinspre Șoseaua Colentina către A3. Când a ajuns la intersecția cu Prelungirea Teslei, acesta a intrat în coliziune cu cinci autovehicule.
Adolescentul a fost testat cu aparatul Alcooltest, iar rezultatul a fost de 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat. După testarea preliminară, tânărul a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală (INML), unde i-au fost recoltate probe biologice. Polițiștii vor lua măsurile legale în funcție de rezultatul analizelor toxicologice.
Cei cinci conducători auto implicați în accident au fost, la rândul lor, testați cu aparatul Alcooltest. În cazul acestora, rezultatele au fost zero.
Inițial, polițiștii au transmi că trei persoane au fost rănite, dar mai apoi informația a fost actualizată, iar în total patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.
În urma verificărilor, polițiștii au mai stabilit că adolescentul de 17 ani nu are permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
După accident, polițiștii au impus restricții de circulație pe strada Gherghiței, pe sensul dinspre Șoseaua Colentina către A3. Pentru ca traficul să poată continua, circulația s-a desfășurat alternativ pe celălalt sens, sub îndrumarea polițiștilor rutieri. În acest moment, traficul rutier s-a reluat și se circulă în condiții normale.
Polițiștii spun că, deocamdată, nu se știe exact din ce cauză s-a produs accidentul. Împrejurările urmează să fie stabilite în urma cercetărilor.
Comunicatul integral al Poliției
La data de 25.08.2026, în jurul orei 06:50, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulație la intersecția dintre Str. Gherghiței şi Prelungirea Teslei.
Din primele date, a rezultat faptul că un tânăr în vârstă de 17 ani a condus un autovehicul pe Str. Gherghiței, dinspre Şos. Colentina către A3, iar când a ajuns la intersecția cu Prelungirea Teslei, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a intrat în coliziune cu cinci autovehicule.
Conducătorul autovehiculului în vârstă de 17 ani a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, după efectuarea testării preliminare cu aparatura din dotare, conducătorul auto a fost condus la I.N.M.L. pentru recoltarea de probe biologice, urmând a fi dispuse măsuri în funcție de rezultatele buletinului de analiză toxicologică.
Ceilalți conducători auto au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind zero.
Din verificările efectuate de polițiști a reieșit faptul că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
În urma accidentului de circulație, trei persoane au fost rănite şi transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.
Pentru asigurarea fluenței traficului și efectuarea cercetării la fața locului, au fost dispuse restricții de circulație pe Str. Gherghiței, pe sensul de mers dinspre Șos. Colentina către A3, traficul desfășurându-se alternativ, pe celălalt sens, sub îndrumarea polițiștilor rutieri.
Polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.