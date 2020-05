Adriana a murit la 19 ani din cauza unei gropi în șosea, în Olt: 'Ziua următoare s-a asfaltat groapa!'

Pentru că în ziua cumplitului accident a plouat, groapa din șosea s-a umplut cu apă și nu a putut fi observată de prietenul Adrianei, tânărul aflat la volanul mașinii unui prieten.

Încă de la început, șoferul, respectiv iubitul Adrianei, a explicat polițiștilor că accidentul s-a produs din vina unui alt șofer care ar fi evitat o groapă și ar fi pătruns pe contrasens. Pentru a evita un impact frontal, tânărul a tras de volan, a lovit un cap de pod și apoi a ajuns cu mașina pe câmp.

Tragedia s-a produs pe drumul judeţean DJ 546A, între localităţile Schitu şi Şerbăneşti din județul Olt, pe 21 mai 2020.

În urma accidentului, Adriana Vîlcea, o tânără de 19 ani care visa să ajungă la Academia de Poliție, a murit pe loc pentru că nu purta centura de siguranță și a fost aruncată prin parbriz.

Iubitul ei a explicat că accidentul s-a produs din cauza unei gropi în șosea, groapă ce a fost asfaltată la mai puțin de 24 de ore după accident.

Proprietarul mașinii, respectiv prietenul celui care se afla la volan, a explicat, într-o postare pe Facebook, că accidentul în care Adriana a murit s-a produs din cauza gropii din asfalt și a unui alt șofer.

"Buna seara! Sunt proprietarul mașinii cu care s-a produs accidentul grav de la Greci. In apărarea prietenului meu, Iulian, pe care toți îl acuzați fără sa știți deloc cum s-a întâmplat, accidente se întâmpla la tot pasul, ce s-a întâmplat in după amiaza de 21 Mai a fost mai mult decât un accident.

Toți îl acuzați de viteza,lipsa de experiența, incompetență, teribilist, dar nici măcar unul dintre voi, cei care îl judecați nu știe ca la momentul accidentului mai era o masina, o masina care se pare ca a dispărut.

Știe cineva? Nu știe nimeni, iar dacă eu nu eram de față poate nici eu nu credeam. Din păcate șocul accidentului a fost prea puternic încât să reținem masina care venea de pe contrasens, masina care a evitat o groapa pentru a lua o viața.

Iulian a evitat un accident frontal care putea lua și mai multe vieți. Va puneți măcar întrebarea de ce ziua urmatoare s-a asfaltat groapa de la locul accidentului? Ziua următoare. A trebuit sa pierdem o viața ca sa se asfalteze o groapa de 1 metru decopertată de aproximativ 2 luni. Masina are o culoare gri și era de caroserie medie,cum am spus, din păcate nu pot sa spun numărul de înmatriculare sau modelul.

O sa las mai jos câteva poze făcute de la locul accidentului pentru ca Iulian merita ca toată lumea sa știe adevarul. Vreau sa va puneți in locul lui, cum credeți ca se simte el știind că și-a pierdut scumpa lui iubită, Adriana, nu spun că nu are nicio parte de vină, are, cu toate că aș spune că nu s ar fi întâmplat această tragedie dacă acel om ar fi intrat pe contrasens să ocolească o groapă.

Și chiar vreau sa știu ce este în sufletul acelui nemernic care a provocat o tragedie fără margini și nu a avut nici măcar curajul sa oprească și sa ofere primul ajutor. Suntem alături de ambele familii îndurerate, Dumnezeu să o ierte! Dumnezeu să ne ajute!", a scris Constantin Manu în postarea de pe Facebook.

De cealaltă parte, Consiliul Județean Olt, respectiv administratorul drumului județean, dar și polițiștii care au anchetat accidentul, au explicat că lucrările efectuate în zonă erau semnalizate, iar versiunea iubitului Adrianei nu a fost confirmată de un șofer, martor la accident.

"Drumul este semnalizat, şi la intrarea de la Brebeni, şi la intrarea dinspre Greci, e drum în lucru, drum cu limitări de viteză, pe 8 km. Drumul este cu marcaj rutier. Accidentul s-a produs la un pod în aliniament, drumul are şi marcaj axial, iar banda pe care circula el nu avea nicio problemă, era asfalt turnat, pentru că ei se duc cu un fir şi se-ntorc cu al doilea fir. Acum au venit cu reparaţie pe firul al doilea. Pentru că în ziua aia a plouat, n-au putut să toarne asfalt, vineri a plouat, au turnat sâmbătă. Faza că venea unul din faţă, că venea unul pe banda lui… Nu e urmă de frânare, nu e nimic-nimic-nimic. Acum, dacă era cineva care a greşit, nu oprea să vadă - «Bă, ce făcură oamenii ăia aici?»", a declarat directorul din cadrul CJ Olt, Cornel Motoi pentru adevarul.ro.