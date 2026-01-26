Alejandro, băiatul de 17 ani care a salvat un copil din râul Someș, a fost premiat de primarul orașului Gherla

Alejandro, băiatul de 17 ani care a salvat un copil din râul Someș, premiat de primarul din Gherla. Sursa foto: Facebook/ Ovidiu Dragan

Alejandro, adolescentul de 17 ani care a salvat, vineri, un copil de cinci ani din apele râului Someş, a fost premiat, luni, de primarul municipiului Gherla, Ovidiu Drăgan, potrivit Agerpres.

„Vreau să te felicit în numele Primăriei Municipiului Gherla, dar şi al meu personal, pentru gestul tău pe care l-ai făcut. Tu ai salvat acest copil. Toată lumea se întreabă ce o să facem. Deocamdată, primul lucru pe care pot să-l fac este să îţi înmânez o diplomă pe care s-o păstrezi ca amintire la acest gest”, a spus Ovidiu Drăgan.

„Mulțumesc frumos”, a răspuns tânărul.

Doi copii, unul de patru şi altul de cinci ani, au căzut, vineri, în râul Someş, în municipiul Gherla. Cel de cinci ani a fost salvat de tânărul Alejandro, iar celălalt minor încă nu a fost găsit de echipele de scafandri ale ISU Cluj.

„Din primele informaţii, doi minori, cu vârste de patru, respectiv cinci ani, s-ar fi dat pe un derdeluş de pe malul râului, moment în care ar fi căzut în apă. Un minor de nouă ani, care ar fi observat momentul în care cei doi copii ar fi fost luaţi de apă, s-ar fi deplasat imediat în apropierea primelor locuinţe din zonă, unde ar fi alertat persoanele aflate acolo pentru a interveni.

Astfel, un tânăr de 17 ani a reuşit să-l scoată din apă pe minorul de cinci ani. Minorul a fost preluat de un echipaj medical şi transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor de specialitate”, a transmis, la acea data, IPJ Cluj.