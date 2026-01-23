Clipe dramatice în Gherla. Doi copii, de 4 și 5 ani, au căzut în râul Someș cu sania. Unul dintre ei a fost salvat de un adolescent

Cei mici se dădeau pe un derdeluș de pe malul râului, moment în care ar fi căzut în apă. Foto: captură imagini ISU Cluj

Doi copii, unul de patru și unul de cinci ani, au căzut în râul Someș, vineri, în orașul Gherla, pe când se dădeau cu săniuța. Un alt copil, de nouă ani, a fost martor la incident și a fugit la cea mai apropiată casă ca să ceară ajutor. În timp ce localnicii au sunat la 112, un adolescent de 17 ani a sărit în apă și a reușit să-l salveze pe copilul de cinci ani. Celălalt copil este în continuare de negăsit. ISU Cluj a oprit căutările cu scafandri, acestea urmând să fie reluate sâmbătă dimineaţă.

Incidentul a avut loc în jurul orei 15:00, când poliția din Gherla a fost sesizată prin apel la 112 că doi copii au căzut în râul Someșul Mic. Cei mici se dădeau pe un derdeluș de pe malul râului, moment în care ar fi căzut în apă.

Un alt copil, în vârstă de 9 ani, a văzut momentul în care cei doi copii au fost luați de apă și a fugit la cea mai apropiată casă din zonă, unde a alertat persoanele aflate acolo. Astfel, un adolescent de 17 ani a sărit în râu și a reușit să îl scoată din apă pe copilul de 5 ani. Acesta a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.

Ulterior, în baza apelului la 112, la fața locului au fost mobilizate , de urgență, echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj, precum și echipaje de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, pentru efectuarea căutărilor celuilalt copil.

ISU Cluj a anunțat, după câteva ore, că a întrerupt căutările.

„Căutările efectuate de scafandri şi echipajele operative au acoperit o arie de aproximativ 200 mp, în mediu subacvatic, din zona unde ar fi căzut copilul. Concomitent a fost necesară spargerea gheţii care acoperea o bună parte din luciul apei. Totodată, de pe mal s-au efectuat căutări în aval pe o lungime de aproximativ 600 m. Odată cu lăsarea întunericului căutările au fost întrerupte, având în vedere restricţiile privind siguranţa salvatorilor, cu precizarea că acestea vor fi reluate mâine dimineaţă în colaborare cu echipajele IPJ Cluj”, a transmis ISU Cluj.