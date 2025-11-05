Alertă în Gorj: Patru minori sunt căutaţi după ce au plecat dintr-un centru de plasament şi nu s-au mai întors

Polițiști din Târgu-Cărbunești au fost sesizați de dispariția a patru minori azi-noapte, în jurul orei 23:00. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Poliţiştii din Gorj sunt în alertă după ce patru minori au fost daţi dispăruţi, aceștia neîntorcându-se la centrul de plasament din Târgu-Cărbunești. Este vorba despre trei fete de 17 ani şi un băiat, în vârstă de 13 ani. Cei patru orfani ar fi plecat împreună de la centru ieri după-amiază , iar, de atunci, sunt de negăsit. Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea adolescenţilor este rugată să anunțe cel mai apropiat polițist sau să sune la numărul de urgență 112.

Potrivit oficialilor din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean, cele trei adolescente şi băiatul de 13 ani au fost văzuţi ultima dată împreună în cursul zilei de marţi, la ora 14:30. Numele lor sunt: Magîlea Gheorghe Ionuț, Magîlea Deni Iuliana, Drăgan Ana Maria şi Stroescu Cotojman Daria Petruța.

"La data de 4 noiembrie 2025, ora 23.00, polițiștii din Târgu-Cărbunești au fost sesizați cu privire la dispariția a patru minori: Stroescu Cotojman Daria Petruța, de 17 ani, din localitatea Roșia de Amaradia, Magîlea Deni Iuliana, de 17 ani, din satul Ștefănești, Magîlea Gheorghe Ionuț, de 13 ani, din Ștefănești, Drăgan Ana Maria, de 17 ani.

Cei patru minori au fost văzuți ultima dată împreună, la data de 4 noiembrie 2025, în jurul orei 14:30, în orașul Târgu-Cărbunești. Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea celor patru minori este rugată să anunțe cel mai apropiat polițist sau să apeleze numărul de urgență 112", au precizat reprezentanții IPJ Gorj într-un comunicat.