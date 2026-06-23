Alin Tișe acuză că proiectul Spitalului Pediatric din Cluj a fost lăsat fără bani și cere demisii: Au ignorat finanțarea acestui spital

Președintele CJ Cluj, Alin Tișe. Foto: Agerpres

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a criticat modul în care au fost gestionate fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), după ce Guvernul a anunțat finalizarea negocierilor privind modificarea programului european. El susține că proiectul Spitalului Pediatric Monobloc din Cluj a fost ignorat, deși era unul dintre cele mai avansate proiecte medicale din România, scrie publicația Clujenii.

Potrivit Consiliului Județean Cluj, România a pierdut aproximativ 1,2 miliarde de euro din PNRR, una dintre cauze fiind includerea pe lista de finanțare a unor proiecte care nu au putut fi implementate.

Tișe afirmă că, la momentul elaborării PNRR, proiectul clujean era pregătit pentru finanțare, însă criteriile au fost ulterior modificate. El subliniază caracterul regional al unității medicale, argument pe care spune că l-a prezentat repetat autorităților centrale.

„Am apelat la toți miniștrii Sănătății și la prim-miniștrii din ultimii ani, arătându-le că Spitalul de Copii din Cluj este un spital regional, doar jumătate dintre copiii tratați fiind din Cluj, restul provenind din întreaga regiune de Nord-Vest și din întreaga țară”, a declarat președintele CJ Cluj.

Datele prezentate de Consiliul Județean arată că, dintre copiii tratați la spital, doar aproximativ jumătate provin din județul Cluj, restul fiind din Bistrița-Năsăud (7,01%), Maramureș (7,01%), Sălaj (5,46%), Satu Mare (2,9%), Bihor (1,74%) și alte județe din țară (16,47%). Potrivit instituției, o situație similară s-a înregistrat și în anii anteriori, ceea ce ar demonstra caracterul regional al unității medicale.

Sesizări către asociațiile de părinți și cereri de demisie

Alin Tișe a anunțat că va informa asociațiile de părinți din întreaga regiune cu privire la modul în care a fost tratat proiectul clujean și a cerut public demisia responsabililor.

„O să facem adrese către toate asociațiile de părinți, de copii din toată Regiunea de Nord-Vest, ca să le arătăm cum, deși toți vin și se tratează aici. Le cer public demisia tuturor celor care nu au înțeles nevoia de a finanța un spital de copii unic în România”, a afirmat liderul administrației județene.

Lucrările continuă din fonduri proprii

Deși proiectul nu a beneficiat de finanțare prin PNRR, construirea Spitalului Pediatric Monobloc din Cluj-Napoca continuă, investiția fiind finanțată în prezent din fondurile proprii ale administrației județene, potrivit Consiliului Județean Cluj.

Viitorul spital este considerat unul dintre cele mai importante proiecte medicale din România și va reuni într-o singură locație specialitățile pediatrice care funcționează în prezent în mai multe clădiri din municipiul Cluj-Napoca.