ANAF a pus sechestru pe sediul Primăriei Certeju de Sus şi pe 110 hectare de pădure. De unde provine datoria de 8,4 milioane de lei

sursa foto: Hepta

Sediul Primăriei comunei Certeju de Sus, din judeţul Hunedoara, şi 110 hectare de pădure, aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale (UAT), au fost puse sub sechestru de ANAF şi ar putea fi vândute în contul unei datorii de 8,4 milioane de lei pe care administraţia locală o are la bugetul statului, conform Agerpres.

Primarul comunei, Alexandru Luca, a explicat că datoria provine după ce, în anul 2010, primăria a concesionat un teren de 50 de hectare, pe care îl avea în proprietate, către o societate specializată pe minerit. Valoarea concesiunii a fost de 600.000 de lei pe an, iar banii au fost viraţi la bugetul local.

După opt ani, ANAF a efectuat un control şi a concluzionat că sumele ar fi trebuit virate la bugetul de stat şi nu la primărie. Cu toate că administraţia locală, de la acea vreme, nu a fost de acord cu procesul-verbal încheiat de inspectorii ANAF, documentul a rămas valabil deoarece nu a fost contestat pe fond, în termenul stabilit de lege, iar acum nu mai poate fi atacat în instanţă.

"În 2018 a venit un control de la ANAF care a concluzionat că acea sumă trebuia virată la bugetul de stat şi nu în bugetul primăriei, stabilind un prejudiciu. Procesul verbal elaborat de către ANAF nu a fost contestat în termen, ca să fie judecată speţa pe fond. UAT Certejul de Sus a judecat doar la termenul de contestaţie şi nu a ajuns niciodată pe fond. Situaţia ne blochează toată activitatea - nu putem accesa fonduri europene, nu ne putem dezvolta. Suntem, în momentul de faţă, într-o situaţie foarte dificilă", a declarat, pentru AGERPRES, primarul comunei Certeju de Sus.

Edilul local a menţionat că societatea Minvest Deva, la care este acţionar şi statul român, are o datorie de 7,33 milioane lei către UAT Certeju de Sus. "Suntem înscrişi la masa credală, avem somaţii şi notificări de plată trimise către aceasta, dar plata nu se face. Dacă Minvest şi-ar achita datoria către noi, am mai putea respira un pic, altfel suntem sufocaţi total", a arătat Alexandru Luca.

El a mai spus că în 31 octombrie 2024, când a preluat mandatul primar a trimis către guvern o notificare cu situaţia existentă la Certeju de Sus, în speranţa că se va identifica o soluţie convenabilă pentru rezolvarea situaţiei.

Locuitorii din comună sunt revoltaţi

Pe de altă parte, oamenii din comună sunt revoltaţi şi spun că datoria şi greşelile efectuate trebuie puse în responsabilitatea fostei conduceri a primăriei.

"Nu e normal, să plătească cine a făcut datorii. El cu ce să fie de vină? Nici un an de zile nu are de când e primar. Dacă pierdem primăria, pierdem tot satul, tot Certejul. Acum s-au trezit, după ce a venit noul primar?", comentau mai multe femei adunate în faţa unui magazin din sat.

Un alt sătean, care susţine că este la curent cu situaţia din Certeju de Sus de pe un grup de discuţii al comunei, crede că situaţia trebuie analizată în detaliu, luând în calcul şi datoriile pe care alte entităţi le înregistrează către bugetul local.

"Se ştie că el (primarul, n.r.) a picat nevinovat. Dar el, săracul, a moştenit datoria. (...) De atâţia ani, ANAF a venit peste noi. Banii aceia se puteau recupera. Unde s-a mai auzit să vii cu sechestru pe primărie? Aici nu e vorba de primar, aici e vorba de comunitate, nu? Să se găsească o cale, deşi suntem pesimişti", spunea bărbatul.

Întrebat cum este posibil ca Primăria să-şi piardă sediul, primarul Alexandru Luca a explicat că fosta administraţie a comunei nu a dus până la capăt procedura de întabulare.

În situaţia în care va pierde actualul sediu, administraţia locală se va muta în vechea clădire, care se află vis-a-vis de farmacia din sat. Spaţiul este renovat pentru ca acolo se intenţiona mutarea cabinetului medicului de familie din sat.

"Vom găsi alte soluţii pentru medicul de familie", a concluzionat edilul local.

Comuna Certeju de Sus, cu cei 2.8570 de locuitori ai săi, se află pe locul 9 al listei instituţiilor publice din România cu datorii la stat.