Controale la Primăria Slănic şi la alte adrese într-un dosar de înşelăciune privind lucrările de la albia unui râu

Publicat la 19:44 04 Noi 2025 Modificat la 19:54 04 Noi 2025

Anchetatorii au descins la Primăria Slănic şi la alte adrese într-un dosar de înşelăciune. Sursa foto: Politia Romana

Zeci de percheziţii au fost efectuate de anchetatorii prahoveni, marţi, la adrese din trei judeţe, inclusiv la Primăria Slănic, într-un dosar de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals care vizează lucrări făcute fără respectarea condiţiilor tehnice, conform Agerpres.

Potrivit datelor comunicate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte, procurorii, împreună cu organele de cercetare penală din cadrul IJP Prahova - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, au efectuat un număr de 21 percheziţii la sediul unor societăţi comerciale, la domiciliile unor persoane fizice şi la sediul Primăriei oraşului Slănic, cercetările fiind efectuate faţă de reprezentanţii unei societăţi comerciale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.

Descinderile au avut loc în Prahova - 15, Iaşi - patru şi Dâmboviţa - două. Surse judiciare au precizat că una dintre percheziţii a fost efectuată la Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC) Prahova.

"În perioada 2024-2025, în execuţia unor contracte de lucrări încheiate cu unitatea administrativ teritorială, au indus în eroare beneficiarul, în sensul că au executat lucrările fără respectarea condiţiilor tehnice impuse, cauzând astfel prejudicii patrimoniale însemnate", precizează Parchetul.

Surse judiciare au arătat că lucrările au avut legătură cu regularizarea albiei unui pârâu. În acest dosar au fost puse în executare mandate de aducere faţă de cinci suspecţi, care se află la audieri.