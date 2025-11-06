Apar peste 850 de locuri noi de parcare, pe artere din nordul și centrul Bucureștiului, luna aceasta. Lista străzilor unde se trasează

1 minut de citit Publicat la 15:57 06 Noi 2025 Modificat la 15:57 06 Noi 2025

Peste 850 de noi locuri de parcare vor fi amenajate în luna noiembrie în Sectorul 1 din București. Sursa foto: Primăria Sectorului 1

Peste 850 de noi locuri de parcare vor fi amenajate de autoritatea locală, până la sfârşitul lunii noiembrie, pe mai multe artere din Sectorul 1 al Capitalei, care include cartiere din centrul și nordul Bucureștiului.

Joi, lucrările încep pe strada Plutaşilor, unde vor fi trasate 178 de locuri.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Sectorului 1, în perioada următoare lucrările de amenajare se vor desfăşura şi pe următoarele străzi: Prometeu - 63 de locuri, Goloviţa - 127 de locuri, Bauxitei - 142 de locuri, Mihai Viteazul - 144 de locuri, Petru şi Pavel - 184 de locuri şi Ştefan Magheru - 15 locuri.

Pentru buna desfăşurare a lucrărilor, proprietarii autovehiculelor parcate pe aceste străzi vor fi informaţi din timp, prin afişe amplasate în parbriz sau în apropierea locului de parcare, cu privire la data exactă a intervenţiei.

Această măsură are rolul de a permite echipelor să lucreze rapid şi eficient, fără a fi necesară ridicarea maşinilor cu platforma şi relocarea lor.

În prezent, Sectorul 1 dispune de 10.544 de locuri de parcare de reşedinţă, la care se adaugă 549 de locuri amenajate în ultimul an, arată sursa citată.

În perioada imediat următoare, pe lângă cele 853 aflate în prezent în lucru, vor mai fi amenajate încă 300 de locuri de parcare, iar pentru anul viitor este planificată realizarea a peste 6.000 de noi locuri.

Toate locurile de parcare vor fi gestionate digital prin platforma https://parcari.primariasector1.ro/, aflată în faza finală de testare.