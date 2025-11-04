Apare o nouă stație STB pe un bulevard din București, „la cererea călătorilor”, de mâine: Traseul a patru linii de autobuz se schimbă

Publicat la 16:01 04 Noi 2025

Autobuzul 405 pe Bulevardul Theodor Pallady din București. Sursa foto: TPBI

O stație STB nouă apare, de mâine, pe o importantă arteră din București, pe traseul a patru linii de autobuz.

Începând de miercuri, 05.11.2025, autobuzele liniilor 246, 405, 408 şi 472 vor opri, pe sensul către Strada Victor Brauner, şi în staţia „Complex Titan” (comun cu liniile 619, 627 şi 480), amplasată pe Bulevardul Theodor Pallady.



Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI) a transmis că a dispus această măsură la solicitarea călătorilor şi pentru creşterea atractivităţii transportului public.

Trasee de autobuz modificate, din cauza lucrărilor la șina de tramvai de pe Bd. Theodor Pallady

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a reorganizat unele linii de transport public de călători, începând din 6 septembrie 2025, ca urmare a demarării lucrărilor de modernizare a căii de rulare a tramvaielor de pe Bd. Theodor Pallady, după cum urmează: