Asistentele din Suceava au fost chemate să refacă testul de coronavirus, însă au găsit corturile închise - VIDEO

Situaţia este critică în spitalul focar de la Suceva. Preşedintele Klaus Iohannis a cerut o videoconferinţă cu ministrul Sănătăţii care este acolo, cu prefectul judeţului, cu premierul Ludovic Orban, dar şi cu alte persoane care încearcă să rezolve situaţia de acolo.

La Suceava sunt peste 200 de cadre medicale infectate cu noul virus, iar pacienţii îşi strigă durerea şi spun că sunt ţinuţi în condiţii inumane şi nu sunt trataţi.

Asistentele au fost chemate să refacă testul de coronavirus, însă au găsit corturile închise.

''Pe 23 au fost acele teste compromise, nu ne regăsim nici pe acele liste. Zilnic am sunat la DSP ca să am un rezultat, să ştiu dacă e negativ sau pozitiv. Sunt fără niciun simptom. Trebuie să ne întoarcem la serviciu, pentru că expiră acele 14 zile de izolare. Nu am primit niciun rezultat. Ne-au chemat la testare şi cortul este închis'', a spus una dintre asistente, în exclusivitate la Antena 3.

