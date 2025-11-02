Bătaie cruntă între mai multe fete, după o petrecere de Halloween, în Cluj. Totul a fost filmat

Mai multe fete s-au luat la bătaie cu pumnii şi picioarele, după o noapte de club. Foto: Captură video/Cluj24.ro

Scene şocante după o petrecere, în Cluj. Mai multe fete s-au luat la bătaie cu pumnii şi picioarele. Scandalul ar fi început din cauza consumului excesiv de alcool. Două tinere au fost grav lovite.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoţional!

Potrivit Cluj 24, evenimentul a avut loc de Halloween, pe strada Piezişă. Imaginile surprinse de trecători arată cum tinerele se împing, se trag de păr și se lovesc cu pumnii și cu picioarele.

Poliţiştii au fost sesizaţi telefonic şi au constatat că altercaţia a avut loc pe fondul unui conflict izbucnit după consumul de alcool.

Niciuna dintre cele implicate nu a depus plângere, dar Poliţia a deschis o anchetă.

„În cauză, polițiștii s-au sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe, iar verificările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul și dispunerea măsurilor legale”, a transmis IPJ Cluj.