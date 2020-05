Povestea doamnei Maria, bătrâna de 88 de ani, blocată în Vama Veche pe toată perioada stării de urgență

”Am venit din Cârna, județul Dolj, și am nimerit cu boala asta care ne-a băgat aici. Am nimerit rău. Nu am mai putut să plec de aici. Fata mea aici are pensiune. Mi-a zis să mă duc să mă mai plimb. Am stat aici în Vamă. Ne-a prins aici nebunia. A fost bine, m-am odihnit, că acasă mai făceam treabă”, a declarat doamna Maria.

În cele două luni de restricții a stat doar în curte de teama virusului. Nu a îndrăznit să meargă pe plajă. Sâmbătă însă a prins puțin soare și a mers la o scurtă plimbare pentru a vedea marea. Însă gândul îi este tot la gospodăria de acasă, care, din fericire, este pe mâini bune. Fiul său ieșit la pensie are grijă de tot.

”Mi-a zis să mă duc până la mare, să văd și eu marea. Am stat numai în casă până acum. Mi-a fost frică să ies. Eu sunt bolnavă de diabet, dacă iau virusul… Mai bine stau în casă, mă păstrez eu. De vreo 3-4 ani nu am mai venit. Înainte veneam mai des, dacă fata mea are pensiune nu plătesc nimic”, a mai spus bătrâna.

Și chiar și aici a respectat regulile. A purtat mască, batic și a stat departe de restul oamenilor. Știe că a fost ridicată starea de urgență și așteaptă să se întoarcă acasă.

”Acum să văd cum pot să plec, să îmi iau bilet pentru autobuz să mă lase în București și din București mă duc până în Craiova. Am un nepot în București. Fata mea a zis să mai aștept. Să mai stau săptămâna asta”, a declarat bătrâna pentru Libertatea.