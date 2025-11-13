Bloc evacuat în București: O țeavă de gaze a fost avariată în timpul unor lucrări. Anunțul Distrigaz

1 minut de citit Publicat la 13:26 13 Noi 2025 Modificat la 14:00 13 Noi 2025

Locuitorii unui bloc au fost evacuaţi. Foto: Agerpres

Locatarii unui bloc din Capitală sunt evacuaţi de pompieri, după ce o ţeavă de gaze din apropiere a fost avariată în timpul unor lucrări.

Potrivit ISU Bucureşti - Ilfov, este vorba de scara unui bloc de pe strada Complexului din Sectorul 3.

"Str. Complexului. Ţeavă de gaze avariată ca urmare a unor lucrări. Au fost evacuaţi locatarii dintr-o scară de bloc aflată în apropiere (20 persoane).

Alimentarea cu gaz a fost întreruptă. La caz acţionează două autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD", anunţă ISU Bucureşti - Ilfov, potrivit Agerpres.

Alimentarea cu gaz a fost oprită. Anunțul Distrigaz

Distrigaz Sud Reţele anunţă sistarea alimentării cu gaze naturale pe strada Complexului, din sectorul 3, ca urmare a unei avarii produse la un branşament aferent reţelei de distribuţie.

"Ca urmare a unor lucrări de săpătură mecanizată realizate pentru modernizarea carosabilului de către firma Multigrup pe strada Complexului, din sectorul 3 al municipiului Bucureşti, s-a produs o avarie asupra unui branşament aferent reţelei de distribuţie a gazelor naturale. Ca urmare a acestui incident, pentru a pune consumatorii în siguranţă, Distrigaz Sud Reţele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă astăzi, 13 noiembrie 2025, începând cu ora 11:07. În urma acestei întreruperi neplanificate, sunt afectaţi 151 de clienţi casnici situaţi pe străzile Dristorului, Coşarului, Complexului, intrarea Dinamicei, intrarea Coşarului, intrarea Parului, intrarea Greierului şi Bulevardul Camil Ressu, din sectorul 3 al municipiului Bucureşti. Echipele Distrigaz Sud se află la faţa locului pentru remedierea defectului", se menţionează într-un comunicat de presă al companiei, transmis joi AGERPRES.

Potrivit sursei citate, reluarea alimentării cu gaze naturale în zona respectivă este programată pentru joi, 13 noiembrie, în jurul orei 18:00.

"După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon: 021/9281, 031/9031 sau 0800.877.778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale", se arată în comunicat.