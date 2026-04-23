Bucureştenii care rămân fără apă caldă zilele următoare. Zonele afectate şi perioada. Primăria: "Schimbăm conductele vechi de 60 ani"

Publicat la 15:33 23 Apr 2026

Bucureştenii rămân fără apă caldă zilele următoare. Sursa foto: Primăria Municipiului Bucureşti

Primăria Municipiului Bucureşti a transmis, joi, că urmează lucrări la reabilitarea sistemului de termoficare, motiv pentru care mai mulţi locatari vor rămâne fără apă caldă. "Lucrările sunt necesare pentru schimbarea conductelor vechi de 50-60 de ani", a anunţat instituţia condusă de Ciprian Ciucu.

"Sistări punctuale și temporare ale apei calde, pentru lucrări la reabilitarea sistemului de termoficare.

Continuăm lucrările de modernizare a rețelei de termoficare. Am atras fondurieuropene și e important să respectăm termenele de implementare, pentru a nu pierde finanțarea", a comunicat Primăria Municipiului Bucureşti.

Zonele afectate şi perioada

Bucureştenii afectaţi de aceste lucrări sunt cei care locuiesc în următoarele zone:

"În perioada 27 aprilie – 11 mai , alimentarea va fi afectată în zonele:

, alimentarea va fi afectată în zonele: Str. Turnu Măgurele, Bd. Brâncoveanu, str. Luică, str. Reșița, Bd. Obregia, Str. Nițu Vasile, Str. Racovița, Str. Giurgiului și străzile adiacente; În perioada 4-8 mai va fi afectată zona din perimetrul: Str. Sebastian, Calea Rahovei, Str. Malcoci, Ferentari, Str. Petre Ispirescu, Str. Dumbrava Nouă și străzile adiacente;

va fi afectată zona din perimetrul: Str. Sebastian, Calea Rahovei, Str. Malcoci, Ferentari, Str. Petre Ispirescu, Str. Dumbrava Nouă și străzile adiacente; După 12 mai, timp de cinci zile, zonele: Bd. Nicole Grigorescu, Bd. Basarabia, Șos. Iancului, Bd. Camil Ressu, Str Constantin Brâncuși și străzile adiacente.

Lucrările sunt necesare pentru schimbarea conductelor de termie vechi de 50-60 de ani", a comunicat Primăria Bucureşti.