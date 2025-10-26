Ca-n filmele cu polițiști: un bărbat a furat o mașină din curtea Poliției și s-a plimbat cu ea prin două județe. Cum a fost prins

Bărbatul care a furat autospeciala de poliție a fost prins în localitatea de domiciliu. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Hepta

Un bărbat de 58 de ani a sustras, duminică, o autospecială parcată în curtea Postului de Poliție Robăneşti din judeţul Dolj, apoi s-a plimbat cu ea mai bine de 20 km, până în Balș, localitatea sa de domiciliu din județul Olt, scrie Agerpres.

Potrivit IPJ Dolj, bărbatul a furat mai întâi, dintr-o anexă, cheia autospecialei, apoi a plecat liniștit și nederanjat de nimeni la bordul mașinii de poliție.

El condus până în Balș, unde a fost depistat de colegii polițiștilor rămași fără mașină.

"La data de 26 octombrie, ora 11:20, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat de către Poliția Orașului Balș, județul Olt, cu privire la faptul că, în jurul orei 11:00, pe strada Petre Pandrea din orașul Balș, a fost depistat un bărbat de 58 de ani, din Balş, în timp ce conducea o autospecială de poliție.

Cazul a fost preluat de Serviciul de investigații criminale

Din verificările efectuate, s-a stabilit faptul că bărbatul în cauză nu face parte din structurile MAI, iar autospeciala de poliție pe care a condus-o aparține Secției 5 Poliție Rurală Pieleşti - Postul de Poliție Robăneşti", a informat, duminică, IPJ Dolj.

Cu ocazia primelor cercetări, polițiștii au stabilit că în dimineața zilei de duminică, în jurul orei 10:00, suspectul ar fi pătruns în curtea Postului de Poliție Robăneşti, de unde a sustras cheia mașinii și, ulterior, autospeciala cu care s-a dus până în Balș.

"Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Dolj a dispus preluarea cercetărilor de către o echipă din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Dolj, în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt și dispunerii măsurilor legale", au precizat autoritățile.