Cadavre încurcate la morgă în Câmpulung Moldovenesc: „A venit paznicul râzând şi mi-a spus că tata a fost îngropat deja”

Cosmin Cramer a aflat joi, de la o mătuşă, că tatăl său a fost găsit mort în pădurea din apropierea satului Paltinu, judeţul Suceava. Poliţiştii criminalişti prezenți la fața locului au prelevat probe, după care trupul neînsufleţit a fost dus la morga Spitalului Câmpulung Moldovenesc.

Întrucât medicul care trebuie să facă autopsia nu era disponibil, lui Cosmin i s-a spus să aștepte până va fi sunat, după finalizarea procedurii. Pentru că nu a fost contactat, vineri, tânărul a luat legătura cu un angajat de la morgă şi a aflat că trebuie să ridice trupul neînsufleţit sâmbătă, 30 mai.

”Când am ajuns la morgă, doctorul şi asistenta m-au luat la întrebări. Le-am spus că am venit să-l iau pe tata. A urmat o pauză. Medicul s-a uitat la asistentă şi asistenta la medic. Am fost scos afară de paznic şi am fost pus să aştept. La un moment dat, mi-a spus un angajat al unei firme de pompe funebre că tata a fost îngropat deja. A venit şi paznicul râzând şi mi-a spus la fel, că tata a fost îngropat. Am vorbit cu un unchi de-al meu şi am decis să anunţăm Poliţia. Am aflat în cele din urmă că tata a fost îngropat într-un cimitir din Câmpulung Moldovenesc”, povestește Cosmin, conform relatărilor Suceava Live.

Fiu nevoit să-şi dezgroape tatăl înhumat din greşeală de altă familie

Cosmin a depus o plângere la postul de Poliție. Acolo un polițist l-a anunțat că vor merge împreună spre cimitirul din Câmpulung Moldovenesc, pentru a asista la dezgroparea unei persoane care a fost înmormântată recent.

După mai bine de două ore, au ajuns din nou la morga Spitalului din Câmpulung Moldovenesc, unde Cosmin a putut să deschidă sacul adus de la cimitir și nu ușor a fost momentul când a văzut că cel dezgropat era, într-adevăr, tatăl său, îmbrăcat cu aceleași haine din pădure și cizme pline de noroi.

Reacția spitalului: ”Nu-s morții noștri!”

Managerul Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc, dr. Adrian Cosinschi, a declarat pentru Suceava Live că a auzit despre această situație de la portarul spitalului care i-a povestit că de la morgă s-a ridicat un alt mort, de către o altă familie, decât cea care trebuia.

Cosinchi a declarat că portarul are cheia de la morgă și el permite accesul persoanelor acolo, iar mai apoi își notează într-un registru informațiile.

”Sunt decedați aduși din exterior, iar noi nu-i controlăm. Nu-i treaba noastră. Nu avem nicio legătură cu asemenea cazuri. Această morgă este în structura spitalului. Există niște încăperi care aparțin Medicinei Legale și o cameră pentru morții noștri. N-am de unde să știu ce s-a întâmplat. Pacienții nu pot fi luați oricând, fără certificat de deces. Eu vineri am fost la serviciu, dar n-am fost anunțat de nimeni. Nu-s morții noștri”, a spus managerul.

Cadavre încurcate la morgă în Câmpulung Moldovenesc: „A venit paznicul râzând şi mi-a spus că tata a fost îngropat deja”