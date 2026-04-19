Cadavrul tinerei din Arad, plecată să se întâlnească cu partenerul ei și dispărută de două săptămâni, a fost găsit în râul Mureș

Cadavrul unei tinere de 28 de ani, care a dispărut în urmă cu două săptămâni din Arad, a fost găsit în râul Mureș.
Victima a fost dată dispărută de familie după ce a plecat către iubitul său și nu s-a mai întors.
Poliția anchetează cazul.
"Trupul neînsuflețit a fost descoperit în zona localității Pecica, pe râul Mureș, după mai bine de două săptămâni de căutări.
Vorbim despre o femeie de 28 de ani, care a dispărut undeva la începutul lunii aprilie.
Conform apropiaților, aceasta ar fi mers la o petrecere în seara care a dispărut.
Ea s-ar fi întâlnit cu mai mulți prieteni, iar ulterior s-ar fi văzut cu iubitul ei.
După acel moment, însă, nu se știe exact unde s-a dus.
În urmă cu două zile însă, ancheta a luat o nouă turnură, după ce mai multe obiecte vestimentare au fost găsite lângă râul Mureș.
Vorbim despre o poșetă și mai multe haine.
Ulterior, niște pescari au văzut trupul neînsuflețit, au sunat la numărul de urgență, iar pompierii au ajuns la fața locului.
Ei au recuperat cadavrul, care a fost trimis la Institutul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei.
Cauza exactă a morții urmează a fi stabilită", a relatat Doriana Gligor, corespondent Antena 3 CNN.