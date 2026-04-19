Cadavrul tinerei din Arad, plecată să se întâlnească cu partenerul ei și dispărută de două săptămâni, a fost găsit în râul Mureș

<1 minut de citit Publicat la 11:25 19 Apr 2026 Modificat la 11:49 19 Apr 2026

Perimetru izolat de Poliție. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Cadavrul unei tinere de 28 de ani, care a dispărut în urmă cu două săptămâni din Arad, a fost găsit în râul Mureș.

Victima a fost dată dispărută de familie după ce a plecat către iubitul său și nu s-a mai întors.

Poliția anchetează cazul.

"Trupul neînsuflețit a fost descoperit în zona localității Pecica, pe râul Mureș, după mai bine de două săptămâni de căutări.

Vorbim despre o femeie de 28 de ani, care a dispărut undeva la începutul lunii aprilie.

Conform apropiaților, aceasta ar fi mers la o petrecere în seara care a dispărut.

Ea s-ar fi întâlnit cu mai mulți prieteni, iar ulterior s-ar fi văzut cu iubitul ei.

După acel moment, însă, nu se știe exact unde s-a dus.

În urmă cu două zile însă, ancheta a luat o nouă turnură, după ce mai multe obiecte vestimentare au fost găsite lângă râul Mureș.

Vorbim despre o poșetă și mai multe haine.

Ulterior, niște pescari au văzut trupul neînsuflețit, au sunat la numărul de urgență, iar pompierii au ajuns la fața locului.

Ei au recuperat cadavrul, care a fost trimis la Institutul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei.

Cauza exactă a morții urmează a fi stabilită", a relatat Doriana Gligor, corespondent Antena 3 CNN.