Câțiva muncitori din Cluj au avut parte de o descoperire absolut macrabră în momentul în care au deschis o ghenă de gunoi. „Erau îndesete...” - FOTO

Câțiva muncitori din Cluj au avut parte de o descoperire absolut macrabră în momentul în care au deschis o ghenă de gunoi.

Lucrătorii de salubritate, din comuna Chinteni, Cluj în momentul în care făceau curățenie au descoperit mai multe oi moarte ce au fost îndesate în tomberoanele de gunoi de pe raza localității.

Pentru a evita pe viitor astfel de situații, primărița Lucia Magdalena Suciu a anunțat că în cel mai scurt timp va implementa un sistem de monitorizare video pe raza comunei, scrie Monitorul Cluj.

"Am pus în Sânmartin și Mășcaș tomberoane pentru colectarea selectivă și au umplut tomberoane de 1.000 de litri cu oi moarte. Nu am avut posibilitate să îi identificăm pe făptași. Am luat tomberoanele le-am dus la Protan în vremea aceea. Le-am desființat cu totul și atunci a trebuit să găsim alte soluții. O să avem sistem de monitorizare video peste tot. Este o chestiune de câteva săptămâni", a declarat Lucia Suciu.

