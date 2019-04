Caz incredibil în Iași! Un gropar a murit imediat după o înmormântare, în timp ce astupa groapa. Cum a fost posibil

Un gropar din Iași și-a pierdut viața imediat după o înmormântare. Incidentul șocant s-a petrecut marți.

Bărbatul a participat la slubja de înmormântare a unei femei, iar apoi s-a apucat să astupe groapa.

La un moment dat, i s-a făcut rău și a căzut peste mormanl de pământ de lângă groapă.

Martorii au sunat imediat la 112 și o ambulanță a ajuns la fața locului.

Din păcate, nu s-amai putut face nimic pentru bărbat.

Un tânăr care se afla acolo la momentul incidentului a povestit totul pe Facebook. "Caz incredibil la o înmormântare din comuna Cristești jud Iași, după slujba de înmormântare, groparul a decedat in timp ce astupa groapa răposatei (nasa mea de cununie)! Dumnezeu sa i odihnească în pace! Imi pare extrem de rău de cele întâmplate si ce am putut să văd pentru prima oară in viaţa mea!", a spus tânărul.