Caz revoltător în Târgu Jiu! O bătrână, surprinsă la geam spunându-le trecătorilor că îi este foame. Fiica și nepoata o țin închisă și nemâncată zile întregi

foto- Pexels

O femeie de 80 de ani, din Târgu Jiu, îi îndoioșează de fiecare dată pe toți trecătorii, atunci când iese la fereastră și le spune acestora că îi este foarte foame. Se pare că fiica și nepoata ei o țin încuiată în casă și stă nemâncată zile întregi.

Situația aceasta revoltătoare a ieșit la iveală în momentul când o tânără, care a trecut prin fața geamului bătrânei, a auzit povestea și a postat mai multe fotografii cu aceasta.

"Am tot ezitat să vă scriu, dar deja mă doare prea tare tot ce văd. Vis a vis de blocul meu, față în față mai exact, la etajul 4, stă o bătrânică de 80 și ceva de ani, împreună cu fiica ei și cu nepoata ei care e prin clasa a 8-a, cred. Acestea o bat și o maltratează pe bătrânică non stop, drept urmare acum când a ieșit pe geam am rămas mută.

E desfigurată! Are ochiul drept și gura în partea stângă vinete… Când ele sunt la serviciu, respectiv la școală, o țin închisă doar în dormitor, fără mâncare (Îmi povestea pe geam că îi e foame) nu am văzut-o niciodată cu ea pe afară… femeia suferă enorm", a povestit tânăra, potrivit Gorj Domino.

Tânăra cere sprijin comunității, presei pentru a găsi o autoritate care să o ajute pe bătrână, adică să o scape de traume și să fie îngrijită decent.