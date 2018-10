Caz șocant în Călărași. O adolescentă a fost bătută în curtea școlii de o femeie geloasă

Foto: pixabay.com

O elevă de 16 ani, din Călărași, a fost bătută în curtea școlii de o soție geloasă. Aceasta bănuiește că eleva întreține relații intime cu soțul său. Mai mult, afirmă că acesta i-a cumpărat ”amantei” minore un telefon de 3.000 de lei. Cazul a intrat, acum, în atenția polițiștilor, cu atât mai mult cu cât presupusa amantă este minoră.

Incidentul s-a petrecut în curtea Liceului ”Dan Mateescu” din Călărași și doar intervenția promptă a unui profesor a făcut ca situația să nu degenereze. Eleva a fost agresat de o femeie care era însoțită de alte cinci persoane.

„O elevă era agresată de mai multe persoane, însemnând vreo 4-5 persoane. Din discuții, din ce țipau ele, am înțeles că acea elevă întreținea relații cu soțul uneia dintre ele. Am luat eleva în brațe, am băgat-o în școală. Între timp acele persoane au încercat să mi-o smulgă din mână pentru a o bate în continuare. Ţipau că soțul aceleia i-ar fi cumpărat un telefon de 3.000 de lei, fapt care a fost confirmat de spusele elevei și ale colegelor”, a declarat unul dintre profesori pentru un post de televiziune.