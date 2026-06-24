Ce a găsit Metrorex în patru trenuri, pe care le-a retras temporar din circulație. Anunțul companiei pentru călători

1 minut de citit Publicat la 11:00 24 Iun 2026 Modificat la 11:00 24 Iun 2026

Stație de metrou în București. Sursa foto: Metrorex via Facebook

Patru trenuri de metrou, scoase temporar din exploatare, au fost reintroduse în circulație, a anunțat, miercuri, Metrorex într-o postare pe rețelele sociale.

Cele patru trenuri au revenit pe traseu după ce au fost curățate de graffiti, pentru a respecta standardele de confort şi estetică ale companiei, precizează anunțul.

Metrorex a publicat și câteva fotografii, din care reiese că desenele îndepărtate au fost aplicate pe pereții interiori ai vagoanelor.

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Conform companiei, "graffiti-ul aplicat ilegal pe trenuri reprezintă un act de vandalism care afectează imaginea transportului public".

Metrorex face apel la călători să-i denunțe pe vandalii cu graffiti. Călător: "Sunteți vai de capul vostru"

"În demersul nostru de a păstra un mediu curat la metrou, avem nevoie și de sprijinul călătorilor!

Dacă observați persoane care vandalizează trenurile sau infrastructura de metrou, vă rugăm să anunțați:

mecanicul de tren

personalul de pază sau angajații din stații

Telefonul Călătorului: 021-9264

Implicarea fiecăruia dintre noi contribuie la un sistem de transport modern, curat și sigur pentru toți", spune textul Metrorex.

Apelul companiei de transport la vigilență a fost întâmpinat cu rezerve de internauți.

"În paralel, poate faceți curățenie și prin conducerea și bugetele Metrorex", a recomandat un utilizator Facebook.

Aveți pândari angajațu mai mulți decât călători, plus camere de supraveghere și vreți să vă păzimi și noi, care vă plătim să circulăm în condiții groaznice. Sunteți vai de capul vostru", a adăugat un altul.