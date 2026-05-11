Ce rezerviști sunt „mobilizați” din 11 mai 2026 în România. Ce se întâmplă cu cei care nu se prezintă la ordinul de chemare

Exercițiu de mobilizare a rezerviștilor în România. Imagine de arhivă. Sursa foto: Agerpres Foto

Ministerul Apărării Naționale începe, de luni, primul exercițiu MOBEX din acest an, iar mii de rezerviști vor fi chemați la unitățile militare pentru verificarea stadiului pregătirii populației și a rezervei de mobilizare. Exercițiile de mobilizare au loc în perioada 11–15 mai 2026 în două județe din România.

Rezerviștii din Alba și Hunedoara sunt mobilizați pentru un exercițiu

Potrivit unui comunicat oficial al MApN, exercițiul poartă denumirea MOBEX AB-HD-26 și este organizat în cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, autoritățile locale și operatorii economici cu atribuții în domeniul apărării.

Rezerviștii cu domiciliul în județele Alba și Hunedoara vor primi ordine de chemare și vor participa, timp de o zi, la activități și secvențe de pregătire specifice în unitățile militare stabilite de autorități.

Statul Major al Apărării precizează că exercițiile de tip MOBEX sunt organizate periodic și urmăresc verificarea completării unităților militare cu personal și tehnică, precum și consolidarea colaborării dintre rezerviști și militarii activi.

În 2026 sunt programate trei exerciții de acest tip:

Alba – Hunedoara, în luna mai;

Neamț – Suceava – Botoșani, în septembrie;

București – Ilfov, în octombrie.

MApN a transmis că aceste exerciții „au caracter de rutină și nu au legătură cu situația de securitate din regiune”, făcând apel la populație să se informeze doar din surse oficiale pentru a evita dezinformările.

Potrivit oficialilor implicați în organizarea MOBEX 2026, rezerviștii convocați sunt persoane care fac parte din rezerva Armatei Române și care se încadrează în structurile Sistemului Național de Apărare.

Ce se întâmplă cu cei care nu se prezintă

Rezerviștii sunt convocați prin ordin oficial transmis prin structurile Ministerului Afacerilor Interne, iar neprezentarea fără motive întemeiate poate atrage sancțiuni conform legislației privind pregătirea populației pentru apărare.

Exercițiile MOBEX se desfășoară în baza Legii 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare și a Legii 355/2009 referitoare la regimul stării de mobilizare.

Conform legislației în vigoare, persoanele care nu răspund convocării pot fi sancționate contravențional, iar în anumite situații pot exista consecințe suplimentare dacă absența este considerată nejustificată.

Rezerviștii sunt evaluați inclusiv din punct de vedere medical și psihologic înainte de participarea la activități.

Exerciții similare au mai fost organizate în trecut în cele două județe: în Alba în 2016 și în Hunedoara în 2018