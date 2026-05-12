Ciprian Ciucu anunță 5 ani de șantiere în București. "Îmi asum înjurăturile"

4 minute de citit Publicat la 11:32 12 Mai 2026 Modificat la 11:33 12 Mai 2026

Ciprian Ciucu se declară conștient că bucureștenii îl vor înjura pentru că transformă Capitala într-un imens șantier pe durata a 4 - 5 ani. El spune, pe de altă parte, că oamenii vor înțelege, în cele din urmă, necesitatea reabilitărilor. Foto: Hepta

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, îi avertizează pe bucureșteni că orașul se va transforma într-un imens șantier pe durata a 4 - 5 ani.

Într-un interviu la Euronews România, Ciucu a spus că-și asumă eventualul declin de popularitate în urma acestei decizii, dar a promis că "va scoate orașul la lumină, iar locuitorii vor fi mândri de el" la capătul perioadei menționate.

Potrivit primarului general, municipalitatea a fost nevoită să înceapă simultan mai multe șantiere pentru modernizarea liniilor de tramvai, deoarece, în caz contrar, ar fi pierdut finanțarea europeană necesară înlocuirii acestora.

El a precizat că în anumite zone este nevoie și de reabilitarea rețelei de canalizare.

Ciucu: Dacă nu începeam simultan șantierele, pierdeam banii europeni

"Pe anumite zone nu s-au făcut (reabilitări) de 50-60 de ani. Am ajuns la limita suportabilității infrastructurii. De asta e în halul în care e și oamenii evită transportul în comun. Huruie tramvaiele de se strică pe liniile care merg, pe beton.

Ați văzut că sunt ondulate liniile.

Dacă nu făceam acest lucru, pierdeam banii europeni. Avem 50 de kilometri de linie de tramvai pentru care avem nevoie de mai mult timp pentru execuție, întrucât trebuie să înlocuim și rețelele de dedesubt: apă-canal, gaze, termoficare.

Am fost pus în fața deciziei de a deschide toate șantierele odată, pentru că sunt întârziate. Trebuiau deschise în urmă cu trei ani, cu doi ani, cu un an.

Le deschidem, facem proiectele, terminăm la timp și nu pierdem banii.

Și îmi asum înjurăturile. Pentru că e cu înjurături. Întotdeauna când ai șantiere, e cu înjurături.

(Ideea este:) sau fac ceea ce e corect pentru orașul nostru, sau dau drumul la câteva pe ici, pe colo. Dar peste doi-trei ani, nu o să mai aibă pe unde să circule tramvaiele, pentru că vor circula direct pe beton și se vor strica.

Ciucu: Abia de o săptămână Primăria are buget

Până acum, am șantiere care nu au mers pentru că nu am avut bani. De abia de o săptămână avem un buget. Nu i-am plătit. Nu eu, Primăria! De ani de zile nu au fost plătiți, pentru că s-au luat bani din București.

Depinde de fiecare proiect în parte când se vor finaliza lucrările. Acolo unde avem de schimbat rețeaua, nu vrei să faci doar linia de tramvai, iar peste trei ani să-ți explodeze o conductă și să strici tot.

Sunt proiecte unde e nevoie să înlocuiești rețeaua de canalizare. Îți ia doi ani: proiectare, execuție, contractare. Vor dura doi-trei ani", a estimat el.

Ciucu: Urmează 4 - 5 ani de șantiere în București. Fac pariu, ca Traian Băsescu, că oamenii vor înțelege

Ciucu a vorbit și despre reabilitarea pasajelor din București.

"Aceste proiecte pentru pasaje, care sunt și ele foarte importante, pentru că prezintă risc seismic, pot să mai aștepte poate un an - doi. Dar Doamne ferește să se întâmple ceva între timp.

Fac acest pariu ca Traian Băsescu - pentru că și el a avut multe șantiere deschise în timpul mandatului domniei sale - că bucureștenii vor înțelege. Și la Oradea au fost șantiere și oamenii înjurau, dar după ce s-a terminat, le-a plăcut cum arată orașul.

Și în București vor urma patru-cinci ani de șantiere. Dar orașul, după patru-cinci ani, va fi scos la lumină și vom fi mândri de el și se va schimba semnificativ în bine.

Nu poți să civilizezi un oraș fără șantiere. Este imposibil. Atunci când zugrăvești o casă, te muți dintr-o cameră în alta, vin muncitorii, e un disconfort", a exemplificat primarul.

Ciucu a fost întrebat și despre traficul rutier infernal din București

"În orașul acesta nu s-au făcut lucrări semnificative de 20 - 30 de ani. Poate în anumite zone nu s-au făcut de 50 - 60 de ani. Am ajuns la limita suportabilității infrastructurii (...)

Podul Basarab o să intre și vara asta (în reparații, n.r). O să fie probleme. L-am recepționat. Are probleme. În sfârșit, după 20 de ani l-am recepționat. Am reușit să fac lucrul ăsta într-un termen scurt.

Ciucu: Acum, trebuie să decid dacă-i las pe bucureșteni fără lacul Herăstrău pe perioada verii

Infrastructura colapsează. Nu mai ține. Liniile de tramvai au 50 de ani. Și-au depășit de trei ori durata de viață. La fel, rețeaua de termoficare.

Prefer să nu blochez lucrurile, ci să le grăbesc. Îmi asum înjurăturile și îmi cer scuze. Îmi pare rău pentru disconfortul oamenilor, dar aceasta este calea corectă", a reiterat primarul general.

În ceea ce privește lucrările din parcul Herăstrău, el a invocat urgența situației.

"Cad maluri în apă. Se surpă. Apa a mâncat malurile. Trebuie să îl punem (lacul, n.r.) în siguranță. E mizerie pe fund. Trebuie să îl curățăm, să-l decolmatăm. Sunt multe lucruri de făcut.

Am deblocat Herăstrăul. Am semnat autorizația de construire. În trei săptămâni ne putem apuca.

Acum, trebuie să evaluez dacă să ne apucăm peste trei săptămâni, să lăsăm peste vară lacul fără apă, sau să mai prelungim, să mai dăm bucureștenilor poate o lună, două în plus, să aibă acces la un parc cu apă. Să vedem cât timp ne va lua să consolidăm malurile", a concluzionat el.