Circulaţie restricţionată, sâmbătă, pe Transfăgărășan, pentru o competiţie de ciclism. Când au voie maşinile să intre

1 minut de citit Publicat la 18:19 25 Iun 2026 Modificat la 18:19 25 Iun 2026

Circulaţie restricţionată, sâmbătă, pe Transfăgărășan, pentru o competiţie de ciclism. Foto: Hepta

Autorităţile au anunţat, joi, că circulaţia rutieră va fi restricţionată, sâmbătă, pe Transfăgărășan, pentru a permite desfăşurarea unei competişii de ciclism. "Participanții la trafic sunt rugați să manifeste prudență sporită, să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă, precum și indicațiile personalului de dirijare a traficului", a transmis CNAIR, care a detaliat şi programul restricţiilor.

"În vederea desfășurării competiției de ciclism „Vidraru Bike Challenge”, sâmbătă, 27 iunie 2026, pe DN7C – Transfăgărășan, circulația rutieră se va desfășura după următorul program:

Închiderea circulației rutiere pe sectorul de drum cuprins între km 54+700 și km 62+000, pe raza comunei Arefu, în intervalul orar 09:00 – 10:40.

Restricționarea circulației rutiere pe sectorul de drum cuprins între km 54+700 și km 54+850, în intervalul orar 11:30 – 17:00.

Participanții la trafic sunt rugați să manifeste prudență sporită, să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă, precum și indicațiile personalului de dirijare a traficului", au comunicat autorităţile.

Amenzi uriașe pentru hrănirea urșilor pe Transfăgărășan

„Atenție la urși! Pe acest sector de drum, prezența urșilor în apropierea carosabilului este frecventă. Nu vă apropiați de animale, nu le hrăniți și anunțați imediat autoritățile dacă observați situații de risc”, a transmis DRDP Brașov.

Hrănirea urșilor este interzisă prin lege și se sancționează cu amenzi între 10.000 și 30.000 de lei.

„Hrănirea urșilor nu este doar o contravenție sancționată de lege, ci și un gest care le poate condamna viața. Un urs obișnuit să primească hrană de la oameni își pierde teama naturală și poate deveni agresiv, iar autoritățile pot dispune extragerea sau chiar împușcarea acestuia. Nu transformați un animal sălbatic într-o țintă, din teribilism!”, se mai arată în mesaj.