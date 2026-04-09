Antena 3 CNN Actualitate Locale Ciucu a semnat autorizaţiile pentru modernizarea zonei Unirii-Izvor din Bucureşti: După ce vom avea bugetul, vom scoate la licitaţie

Ciucu a semnat autorizaţiile pentru modernizarea zonei Unirii-Izvor din Bucureşti: După ce vom avea bugetul, vom scoate la licitaţie

M.P.
<1 minut de citit Publicat la 21:29 09 Apr 2026 Modificat la 21:29 09 Apr 2026
podul calicilor
Ciprian Ciucu a semnat autorizaţii de construire privind Podul Calicilor şi malurile Dâmboviţei între Piaţa Unirii şi Podul Izvor. Sursa foto: Ciprian Ciucu / Facebook (simulare)

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat, joi, că a semnat autorizaţii de construire privind Podul Calicilor şi malurile Dâmboviţei între Piaţa Unirii şi Podul Izvor, notează Agerpres.

"Am ţinut foarte mult să deblochez elementele bune din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană. Astăzi am semnat două autorizaţii de construire care să pună mai bine în valoare râul Dâmboviţa şi Centrul Vechi, conectându-l mai bine, pietonal, cu Tribunalul.

Este vorba despre Podul Calicilor şi malurile Dâmboviţei între Piaţa Unirii şi Podul Izvor. După ce vom avea bugetul, vom scoate imediat la licitaţie proiectarea şi lucrările", a scris Ciucu, pe Facebook.

El a susţinut că va continua să deblocheze proiectele "bune" din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană.

Etichete: Ciprian Ciucu Piata Unirii centrul vechi

