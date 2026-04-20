Ciucu spune că investeşte 265,6 milioane de euro în transportul public: "Liniile de tramvai sunt vechi de peste 50 de ani"

Primarul Bucureştiului, Ciprian Ciucu, a afirmat, luni, că a semnat un contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții, în valoare de 265,6 milioane de euro, bani care vor fi folosiţi pentru modernizarea transportului public din Capitală. De exemplu, la reabilitarea a 50 km cale dublă linie tramvai şi la achiziția a 63 de tramvaie noi până în anul 2030.

"Am semnat în urmă cu puțin timp un important contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții, reprezentată astăzi de către Vice-preşedintele BEI, dl. Ioannis Tsakiris.

Cu acești bani vom finanța până în anul 2029 investiții importante pentru transportul public din București:

modernizarea a 50 km cale dublă linie tramvai;

modernoizarea depoului Colentina (aflat într-o stare foarte proastă);

achiziția a 63 de tramvaie noi până în anul 2030, în vederea îmbunătățirii transportului public de călători din Municipiul București.

Contractul de finanțare ramburasabilă este în valoare de 265,6 milioane euro (respectiv 1.4 miliarde lei).

Bucureștiul are nevoie de investiții mari în liniile de tramvai, vechi de peste 50 de ani de zile și care nu mai fac față, afectând tramvaiele", a transmis Ciucu.

Reguli noi pentru mașinile hibrid, în Bucureşti

Altfel, şoferii bucureșteni care conduc mașini hibride nu vor mai parca gratuit începând de la 1 mai 2026, a decis Consiliul General al Municipiului București. În ceea ce privește autoturismele electrice, proprietarii acestora vor beneficia de gratuitate la parcare până la data de 31 decembrie 2027.

