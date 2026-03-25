Coincidență bizară în tragedia din Neamț: șoferii mașinilor care s-au ciocnit erau născuți pe 25 și 26 martie. Ambii au murit

2 minute de citit Publicat la 22:22 25 Mar 2026 Modificat la 22:24 25 Mar 2026

Patru oameni au murit în Neamț după ce un șofer a efectuat o depășire riscantă pe raza localității Dulcești

Șoferul care a murit nevinovat în accidentul rutier produs miercuri seara, pe DN 15D din județul Neamț, își sărbătorea astăzi, 25 martie, ziua de naștere, iar șoferul care a produs accidentul, decedat la rândul lui, și-ar fi serbat-o joi, 26 martie.

Informația provine chiar de la Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț, după identificarea celor patru persoane decedate în urma coliziunii mortale de pe raza localității Dulcești.

În afara celor doi șoferi, au mai murit alte două persoane adulte.

Este vorba despre două femei, una din autoturismul care a efectuat depășirea ce a generat impactul, iar cealaltă, din cel de-al doilea autoturism.

"Conducătorul auto nevinovat este născut astăzi, conducătorul auto vinovat era născut pe 26 martie. Șoferul nevinovat avea 20 de ani și era din (localitatea) Văleni, iar șoferul vinovat avea 38 de ani și era din (localitatea) Trifești", a menționat IPJ Neamț.

Trei răniți, inclusiv un bebeluș, au fost transportați la spital după accident

În cele două autoturisme implicate în accidentul rutier se aflau, în total, șapte persoane.

Un sugar, o minoră de 17 ani și o femeie în vârstă de 68 de ani au suferit leziuni, fiind transportate la spital.

"În urma impactului, șase persoane au rămas încarcerate, un autoturism a luat foc, iar unul s-a răsturnat în afara părții carosabile (...)

Dintr-un autoturism a fost evacuată o femeie în stare de semiconștiență și din cealaltă, un sugar", a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Neamț, căpitanul Irina Popa.

Părinții bebelușului salvat din mașina în flăcări au murit

Sugarul a fost salvat de pompieri din mașina care luase foc, însă părinții acestuia au murit.

Autoritățile au declanșat în jurul orei 19:30 Planul Roșu de Intervenție, acesta fiind dezactivat 35 de minute mai târziu.

Polițiștii rutieri continuă cercetările în cadrul unui dosar penal privind comiterea infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.