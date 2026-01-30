Comuna din România cu 7.000 de locuitori unde primăria a cumpărat o dronă de 36.000 de euro: „Crește siguranța cetățenilor”

Dronă de 36.000 de euro cumpărată de Primăria Chinteni. Sursa foto: Facebook/ Magdalena Lucia Suciu

O primărie de comună din județul Cluj a cumpărat o dronă profesională de cartografiere, în valoare de aproximativ 36.000 de euro, echipament care, potrivit producătorului, este utilizat în proiecte industriale la nivel internațional. În prezent, în comună, drona este folosită doar ocazional, pentru activități de monitorizare și supraveghere, în scopul creșterii siguranței cetățenilor.

Este vorba despre Primăria comunei Chinteni, localitate formată din nouă sate, cu o suprafață de aproximativ 98 de kilometri pătrați. La recensământul din 2021, comuna avea circa 4.500 de locuitori, însă, potrivit declarațiilor primăriței Magdalena Lucia Suciu (PSD), populația ar fi ajuns între timp la aproximativ 7.000 de persoane, pe fondul apropierii de municipiul Cluj-Napoca și al dezvoltării imobiliare accelerate din zonă.

› Vezi galeria foto ‹

Achiziția dronei a fost realizată pe 27 noiembrie 2025, prin încredințare directă, în cadrul unui proiect finanțat în principal prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Valoarea contractului a fost de 182.500 de lei, echivalentul a aproximativ 36.020 de euro.

Primarul comunei a recunoscut că drona nu reprezenta o prioritate pentru administrația locală, însă proiectul a fost accesat în lipsa altor finanțări disponibile pentru investiții considerate mai necesare. Potrivit edilului, comuna ar avea nevoie de drumuri mai bune, însă aceste proiecte nu s-au încadrat pentru finanțare europeană.

Pe 5 decembrie 2025, primărița a anunțat, într-o postare pe Facebook, că drona va fi utilizată împreună cu un sistem de 139 de camere video, cu scopul creșterii siguranței în comună. În practică, însă, drona este folosită deocamdată doar ocazional, pentru survolare și monitorizare, funcții similare celor realizate de drone mult mai ieftine.

Prin comparație, Ministerul Apărării Naționale achiziționează, pentru armată, drone cu prețuri sub 10.000 de euro bucata, destinate unor misiuni diverse. De asemenea, salvamontiștii utilizează, în condiții de vreme favorabilă, drone al căror preț pornește de la aproximativ 1.000 de euro.

Primăria Chinteni nu este însă singura administrație locală care a investit într-o dronă de mare valoare. De exemplu, Primăria comunei Ciuperceni din județul Gorj, localitate situată într-o zonă de deal și cu aproximativ 1.500 de locuitori, a achiziționat o dronă DJI Matrice 350 RTK, pentru suma de aproximativ 33.200 de euro.