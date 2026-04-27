Constanța rămâne fără apă caldă, timp de 4 zile, la început de mai. Ce trebuie să știe locuitorii racordaţi la sistemul de termoficare

Publicat la 13:25 27 Apr 2026 Modificat la 13:25 27 Apr 2026

Termocentrale Constanța a anunțat, luni, întreruperea furnizării apei calde în municipiu, în perioada 4–8 mai 2026, pentru efectuarea unor lucrări programate.

Potrivit companiei, măsura este necesară în cadrul proiectului „Sursă de producere energie utilă termică prin cogenerare de înaltă eficienţă în municipiul Constanţa”.

Pentru desfășurarea intervențiilor, instalațiile de producere vor fi oprite complet începând cu data de 3 mai, ora 22:00.

Reluarea furnizării apei calde se va face etapizat, după finalizarea lucrărilor.

Reprezentanții Termocentrale Constanța transmit scuze pentru disconfortul creat și dau asigurări că echipele de intervenție vor depune toate eforturile pentru repunerea cât mai rapidă în funcțiune a instalațiilor.

Totodată, Termoficare Constanța a fost informat cu privire la programul de oprire.

Pentru informații suplimentare, consumatorii pot apela non-stop Dispeceratul Termocentrale Constanța, la numărul de telefon 0241 585 300.

Termocentrale Constanța este principalul producător de energie termică din municipiu, adică furnizează agentul termic (căldură și apă caldă) către sistemul centralizat. Distribuția efectivă până la consumatori (blocuri, instituții) este realizată de Termoficare Constanța, care administrează rețeaua și relația directă cu abonații.