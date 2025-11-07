Contrabanda cu ţigări rămâne sub control la graniţa de nord a României. Vor fi folosite noi tehnologii, dar şi inteligența artificială

Publicat la 14:28 07 Noi 2025

În depozitul poliţiştilor de la Sighetul Marmației se află peste 8 milioane de pachete de țigări confiscate. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Contrabanda cu țigări rămâne sub control la granita de nord a României, potrivit Poliției de Frontieră. Autoritățile susţin că numărul cazurilor a scăzut semnificativ în ultimul an, iar principalele rezultate se datorează cooperării dintre Poliția de Frontieră, Autoritatea Vamală Română și structurile internaționale. Vehicule de marfă care intră în România sunt verificate cu scannere de ultimă generaţie şi, în lupta împotriva contrabandişilor, urmează să fie folosite noi tehnologii, inclusiv inteligența artificială.

Suceava a fost ani la rând unul dintre județele cele mai greu încercate de flagelul traficului de țigări. Situația s-a schimbat în ultima perioadă.

"Aici, polițiștii de frontieră se află pe prima linie de supraveghere și apărare a siguranței naționale și europene. Din 2020 până acum acum, numai în acest an, valoarea acestora a scăzut considerabil, ceea ce reprezintă circa 30%, maximum 30% din ceea ce s-au descoperit anterior", a declarat comisarul-şef Cezar Ciorteanu, şeful Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava, pentru Antena 3 CNN.

Acțiunile autorităților sunt sprijinite inclusiv de producătorii de produse de tutun din România.

"Piața neagră a tutunului în România este un fenomen social grav. Impactul asupra economiei României, asupra cetățeanului, asupra companiilor care îşi desfăşoară activitatea în mod legal este unul colosal", a precizat Ionuţ Tănase, reprezentantul unei companii de tutun, care a mai adăugat că, în 2025, piața neagră a adus un prejudiciu de 2,5 miliarde de lei.

Peste 8 milioane de pachete de țigări, confiscate la Sighetul Marmației

La nivelul Inspectoratului Poliției de Frontieră Sighetul Marmației rezultatele se văd cel mai bine chiar în depozitul cu peste 8 milioane de pachete de țigări confiscate.

"În clipa de faţă, cu certitudine avem acolo lista făcută de către doamna care se ocupă de evidenţa operativă şi vă pot spune că sunt undeva la peste trei milioane de pachete de țigări, cu o valoare de peste 12 milioane de euro", a declarat comisar-şef de poliţie Ionuţ Simion Marian într-un interviu oferit pentru Antena 3 CNN.

Succesele se datorează cooperării cu celelalte instituții implicate în combaterea fenomenului.

"Lupta împotriva contrabandei și a traficului ilicit de produse nu este o simplă obligație administrativă a Autorității Vamale Române, ci este o misiune strategică pentru România", a subliniat într-o conferinţă de presă, Mihai Savin, vicepreședintele de la Autoritatea Vamală Română, potrivit sursei citate.

Deşi capturile sunt mai puţine, numerele rămân îngrijorătoare. Potrivit StopContrabanda.ro, în județele de frontieră din nord, în 2025 au fost găsite peste 49 de milioane de țigarete de contrabandă.

De la începutul războiului în Ucraina, traficul de ţigări a scăzut în cantitate, dar, cu toate acestea, contrabandişii de zi cu zi testează vigilenţa poliţiştilor de frontieră.

"În primele nouă luni ale acestui an au fost descoperite mai mult de 3 milioane de țigarete", a spus Sergiu Blenteși, șeful de la PTF Siret.

Vehicule de marfă care intră în România sunt verificate cu scannere de ultimă generaţie

Şi tehnologia vine în sprijinul celor care luptă împotriva acestui flagel.

"Camioanele se scanează ca urmare a unei analize de risc. Nu există o metodă de a scăpa de scanner (...), pentru că se vede tot, în cabină și în lăzile de scule", a explicat Nicolae Constantinescu, șef adj. Biroul Vamal Siret, într-un interviu oferit pentru Antena 3 CNN.

Iar Ciornei Toader, şeful Biroului Vamal Siret, a declarat: "După ce a fost pus în funcțiune scanner-ul, contrabandiştii și-au cam pierdut aplombul pe care l-au avut cândva".

Însă, frontiera este păzită în permanență și de nasurile vigilente ale câinilor polițiști, capabili să depisteze de la cele mai slabe mirosuri de tutun, droguri sau chiar muniție.

Iar cea mai mare captură făcută în 2025 s-a realizat în interiorul ţării, la Șelimbăr.

"Într-adevăr, cea mai mare captură pe care Poliţia de Frontieră a înregistrat-o în acest an a fost depistarea unei fabrici clandestine de ţigarete pe raza judeţului Sibiu, mai exact la Şelimbăr. În cadrul acestei fabrici ilegale, o grupare infracţională confecţiona ţigarete pe care le plasa pe pieţele negre de desfacere din zonă", a declarat comisar-şef Alexandra Găvan pentru Antena 3 CNN.

Şi, în continuare, autoritățile din România promit întărirea sistemelor de securitate a frontierei, prin implementarea celor mai noi tehnologii, inclusiv inteligența artificială (AI).

"Ne axăm pe câțiva piloni principale a acțiunii. În primul rând, o frontieră inteligentă, unde am investit în scanere cu raze X pentru control rapid și eficient, drone și camere inteligente, sigili electronice și sisteme radar care asigură trasabilitatea totală a transporturilor", a precizat Mihai Savin vicepreședintele Autorităţii Vamale Române.

Autoritățile estimează că anul 2025 ar putea aduce cel mai mic nivel al contrabandei cu țigări din ultimul deceniu.