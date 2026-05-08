Crimă șocantă în Bihor. O elevă a fost omorâtă la ferma unde făcea practică. Suspectul principal este căutat cu drona

Este alertă în Bihor, acolo unde o elevă de 18 ani aflată în practică la o fermă a fost găsită moartă pe câmp. Un îngrijitor este principalul suspect de crimă.

Din primele informații rezultă că fata se afla în practică la o fermă de animale. Ea avea 18 ani și era în clasa a XI-a la o școală cu profil agricol. De altfel, se pare că în ultimii ani, ea și-a făcut practica necesară la această fermă.

Se pare că diriginta fetei ar fi vorbit cu aceasta vineri dimineață, prin apel video, pentru a se asigura că fata merge la practică.

Ulterior, aceasta nu a mai răspuns la telefon.

Descoperirea șocantă a fost făcută pe un câmp dintr-o comună din Bihor, iar primele investigații arată că fata de 18 ani prezintă mai multe urme de agresiune la nivelul gâtului.

Surse apropiate anchetei susțin că principalul suspect în acest caz ar fi chiar îngrijitorul de la fermă, cel cu care fata ar fi avut o relație de aproape un an.

Poliția din Bihor a deschis o anchetă și îl caută pe suspect cu drona și cu câinii de urmă.