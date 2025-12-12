Cutremur, în România, în noaptea de joi spre vineri. Ce magnitudine a avut şi unde s-a produs

Cutremur, în România, în noaptea de joi spre vineri. FOTO: Getty Images

Un seism cu magnitudinea de 3,9 grade pe scara Richter s-a produs, în noaptea de joi spre vineri, în România. Cutremurul a avut loc în regiunea seismică Vrancea, la o adâncime de 87,7 km, la ora 03:54, informează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 47km V de Focşani, 64km N de Buzău, 64km E de Sfântu-Gheorghe, 76km E de Braşov, 94km NE de Ploieşti, 100km S de Bacău.

Joi, un seism cu magnitudinea de 2 grade pe scara Richter s-a produs în România. Cutremurul a avut loc în zona seismică Vrancea-Buzău, la o adâncime de 12 km, la ora 13:36. Acel cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 41km NV de Buzău, 60km NE de Ploieşti, 66km SV de Focşani, 71km SE de Braşov, 73km SE de Sfântu-Gheorghe, 93km NE de Târgovişte.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele cu magnitudine 4,4, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai, în judeţul Vrancea. Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, pe 16 septembrie.