Cutremur în România, luni. Ce magnitudine a avut şi unde s-a produs

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a anunţat luni că a avut loc un cutremur în zona seismică Vrancea. Potrivit specialiştilor, seismul s-a înregistrat în Vrancea, la adâncimea de 100.1 km, iar magnitudinea a fost de 3.

"Luni, 19 Ianuarie 2026, la ora 09:31:03 (ora locală a României), s-a produs în zona seismică Vrancea, Vrancea, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adâncimea de 100.1 km", au transmis reprezentanţii INCDFP pe site-ul oficial al instituţiei.

Conform specialiştilor, seismul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 28km NV de Focşani, 73km N de Buzău, 78km SV de Bârlad, 83km E de Sfântu-Gheorghe, 83km S de Bacău, 98km E de Braşov.