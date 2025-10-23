Descoperire arheologică rară pe traseul autostrăzii A8: O piesă antică de sticlă a fost găsită într-un loc atribuit dacilor liberi

Pahar de sticlă din vremea romană, descoperit de arheologic pe traseul viitoarei autostrăzi A8. Sursa foto: Arheolog Vasile Diaconu

Lucrările de cercetare arheologică desfăşurate pe traseul viitoarei autostrăzi A8 au permis investigarea mai multor situri arheologice în vecinătatea oraşului Târgu Neamţ, printre acestea fiind şi un mic cimitir specific secolelor II-III după Hristos şi atribuit dacilor liberi. Acolo, a fost găsit un pahar din vremea romană cu decor de tip fagure.

Directorul Muzeului de Istorie şi Etnografie Târgu Neamţ, Vasile Diaconu, a explicat, pentru Agerpres, că, în acea perioadă, cel mai frecvent ritual funerar era incineraţia, motiv pentru care rămăşiţele umane arse erau aşezate în vase de lut şi apoi îngropate în pământ.

Adeseori, în acest vase se puneau şi obiecte care au aparţin persoanei incinerate.

Într-un astfel de complex arheologic, alături de resturile osteologice, s-au identificate câteva mărgele şi fragmente de sticlă provenite de la un vas de mici dimensiuni.

Un pahar din vremea romană cu decor de tip fagure

La o primă analiză, arheologii au constatat că este vorba de o piesă mai rară, respectiv un pahar de sticlă, provenit din lumea romană.

„Astfel de piese sunt puţin întâlnite în perioada secolelor II-III după Hristos şi confirmă legăturile existente între populaţia dacilor liberi şi lumea romană”, a declarat, pentru Agerpres, Vasile Diaconu.

Starea extrem de fragmentată a obiectului a impus restaurarea cu migală a acestuia de către Dumitru Bostan, expert în domeniu în cadrul Complexului Muzeal Naţional Neamţ.

Conform detaliilor oferite de arheologul Sever Boţan de la Institutul de Arheologie din Iaşi, artefactul amintit este o raritate, fiind un pahar cu decor de tip fagure, specific sec. II după Hristos şi provenit, cel mai probabil, dintr-un atelier roman din zona Egiptului.

„Pahar unicat pentru zona Neamţului şi al doilea cunoscut în Moldova”

Vasile Diaconu a subliniat că în estul României mai este cunoscută o singură piesă similară, la Poiana, în judeţul Galaţi.

„Graţie cercetărilor arheologice desfăşurate pe traseul autostrăzii A8 de către specialiştii de la Muzeul Olteniei din Craiova şi de tânăra echipă de arheologi de la SC Vanderlay Arheo SRL, în vecinătatea oraşului Târgu Neamţ au fost făcute nişte descoperiri interesante, printre care şi această piesă rară din sticlă.

Pentru că există o strânsă colaborare între colectivul amintit anterior şi arheologii din cadrul Complexului Muzeal Naţional Neamţ, care se concretizează în cercetarea şi valorificarea vestigiilor descoperite în această zonă, unele dintre piesele mai deosebite au intrat deja în etapa de prelucrare ştiinţifică, dar şi de restaurare.

Iată că eforturile tinerilor noştri colegi care au stat luni de zile pe şantierele arheologice au oferit şi rezultate foarte interesante, printre care şi acest pahar unicat pentru zona Neamţului şi al doilea cunoscut în Moldova", a precizat directorul Muzeului de Istorie şi Etnografie Târgu-Neamţ.

Toate aceste cercetări arheologice realizate pe traseul autostrăzii A8 au marele merit că au reuşit să îmbogăţească patrimoniul arheologic al zonei cu descoperiri valoroase, care vin să completeze datele de ordin istoric cunoscute până de curând.

Piese foarte rare, cum este acest pahar de sticlă, erau vehiculate pe distanţe foarte mari, ca urmare a unui comerţ intens în interiorul lumii romane, dar şi cu lumea barbară.