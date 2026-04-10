Dimineață cu ger și zăpadă în aprilie. Au fost minus 10 grade la Bâlea Lac. În Hunedoara, Alba și Argeș a nins viscolit

FOTO: Capura Facebook DRDP Craiova

Iarna a revenit în mai multe zone din țară, chiar dacă suntem deja în aprilie. Imaginile postate pe rețelele sociale confirmă schimbarea radicală. Autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu prudență, mai ales în zonele montane și submontane, unde condițiile de iarnă persistă, iar schimbările de temperatură pot duce la formarea poleiului. Vineri dimineață au fost minus 13 grade la Vf Omu, minus 10 la Bâlea Lac și minus 7 grade la Toplița. La Brașov și Sibiu au fost minus 1 grad.

Vântul s-a intensificat în centrul, estul și sud-vestul țării, cu rafale de până la 55 de kilometri pe oră, iar la munte chiar peste 70 de kilometri pe oră. În același timp, precipitațiile au cuprins zone extinse, sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare.



Imaginile primite din Alba, din zona Gârda și din Munții Apuseni, arată un peisaj complet schimbat. Ninge viscolit, iar vântul suflă cu putere, în timp ce stratul de zăpadă se așază peste o natură care, până ieri, era în plină primăvară.



În Hunedoara, în Munții Șureanu, iarna a revenit peste noapte. În satul Cioclovina, aflat la aproximativ 800 de metri altitudine, localnicii s-au trezit într-un decor alb. Copacii încărcați de flori au fost acoperiți de zăpadă, iar temperaturile scăzute ridică semne de întrebare în privința recoltelor. Oamenii se tem că munca lor din ultimele luni ar putea fi compromisă de acest episod de frig.



Tot în Hunedoara, în masivul Parâng, s-a depus deja un nou strat de zăpadă, de 2-3 centimetri, semn că iarna nu a plecat complet din zonele montane.



La Bâlea Lac, stratul de zăpadă măsoară deja 175 de centimetri, iar temperaturile au coborât în timpul nopții până la minus 9 grade Celsius. Condițiile sunt specifice mai degrabă lunilor de iarnă decât începutului de aprilie.



Ninsori au fost și în județul Argeș. Pe DN1, spre Brașov, dar și în zona Rucăr, șoferii au întâmpinat condiții dificile de drum, mai ales pe timpul nopții, când carosabilul a fost acoperit de zăpadă.



Potrivit meteorologilor, vremea va rămâne deosebit de rece în următoarele zile. În estul și sud-estul Transilvaniei se va depune un strat de zăpadă de până la 6 centimetri, iar la munte ninsorile vor continua, cu acumulări și mai consistente la altitudini mari. În plus, în timpul nopților sunt așteptate temperaturi negative în jumătatea de nord a țării și izolat în rest, ceea ce va favoriza apariția brumei. Specialiștii avertizează că aceste condiții pot afecta serios culturile agricole și pomii fructiferi, aflați deja în perioada de înflorire.

Temperaturile de vineri dimineață:



-7 grade Toplița

-7 grade Poiana Stampei

-7 grade Bucin

-6 grade Târgu Lăpuș

-5 grade Supuru de Jos

-5 grade Dej

-5 grade Joseni

-5 grade Băișoara

-4 grade Satu Mare

-4 grade Miercurea Ciuc

-4 grade Sighetu Marmației

-4 grade Ocna Șugatag

-3 grade Cluj-Napoca

-3 grade Bistrița

-3 grade Câmpeni

-2 grade Târgu Mureș

-2 grade Baia Mare

-2 grade Sebeș

-2 grade Târgu Secuiesc

-2 grade Întorsura Buzăului

-2 grade Dumbrăveni

-1 grad Brașov

-1 grad Sibiu

-1 grad Arad

-1 grad Zalău

-1 grad Deva

0 grade Alba Iulia

0 grade Piatra Neamț

0 grade Rădăuți

.....

-13 grade Vf Omu

-13 grade Iezer

-12 grade Călimani

-11 grade Ceahlău

-11 grade Țarcu

-11 grade Lăcăuți

-10 grade Bâlea Lac